Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Она начала с тренажёра — теперь держит рекорды, о которых мечтают молодые
Баррикады, погромы и комендантский час: Лос-Анджелес уходит в ночь хаоса
Срок вышел: почему Зеленского считают нелегитимным даже при военном положении
Бело-розовый шифр любви: Петросян заинтриговал всех посланием для Брухуновой
Мыть или не мыть — вот в чём опасность: секрет, о котором молчит реклама
18 метров вглубь истории: как замок Брезе стал настоящим подземным чудом Франции
Болты не прикипят, но могут вылететь: в чём опасность смазки на резьбе
Секрет сладкого аромата: ванильный вкус может быть вовсе не ванильным
Цветы есть, а ягод нет: 5 коварных причин, почему жимолость передумала плодоносить

Не целуйте кошку в нос — вы даже не представляете, чем это может обернуться

2:29
Зоосфера

Нежный кошачий нос так и просится под поцелуй. Особенно когда питомец прижимается или тянется к вам. Но за этим милым жестом скрываются потенциальные опасности — как для человека, так и для самой кошки. Да-да, иногда лучше сдержаться от проявлений любви, чтобы сохранить здоровье и доверие.

Калико-кошка с пятью оттенками
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Калико-кошка с пятью оттенками

Опасность №1: бактерии с сюрпризом

Нос кошки — это не просто симпатичная точка. Это часть тела, на которой активно скапливаются микроорганизмы. Хотя для самой кошки они безопасны, человеку могут нанести вред.

"На поверхности носа может находиться Bartonella henselae — бактерия, вызывающая болезнь кошачьих царапин", — предупреждают ветеринары.

Если на слизистой оболочке человека есть микротрещины или ранки, поцелуй может привести к заражению.

Опасность №2: вирусы с улицы

Если кошка бывает на улице, на её шерсти, лапах и морде могут оседать вирусы и грибки. Во время тесного контакта — особенно через рот или нос — вы рискуете подхватить то, что в обычной ситуации обошло бы вас стороной.

Опасность №3: стресс для самой кошки

Многие не задумываются: лицо человека для кошки — это огромный объект, который резко приближается. Такое движение может напугать животное и вызвать защитную реакцию.

"Кошки часто воспринимают наклоняющееся лицо как угрозу и могут укусить или поцарапать", — объясняют специалисты по поведению животных.

Даже если питомец не проявит агрессии, он, скорее всего, испытает стресс. А это разрушает доверие между вами.

Нарушение ориентиров: уязвимый орган чувств

Нос у кошек — не просто орган дыхания, а важнейший инструмент для ориентации в пространстве. Он помогает им "считывать" мир по запахам. Прикосновения к носу могут дезориентировать питомца, особенно если они неожиданные или резкие.

Как показывать любовь правильно

Вместо поцелуев в нос:

  • аккуратно гладьте кошку за ушами

  • нежно трите под подбородком

  • позволяйте ей самой приблизиться и понюхать ваше лицо

Так вы создаёте безопасное пространство, в котором кошка сама решает, когда и как взаимодействовать с вами.

Главное — уважение. Только оно позволяет построить крепкие и доверительные отношения между человеком и кошкой.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Домашние животные
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал Аудио 
Забудьте про натяжные потолки: этот вариант уютнее, дешевле и тише
Недвижимость
Забудьте про натяжные потолки: этот вариант уютнее, дешевле и тише Аудио 
Без прогулок и приседаний: лучшие упражнения для похудения, если вам больше 50 лет
Новости спорта
Без прогулок и приседаний: лучшие упражнения для похудения, если вам больше 50 лет Аудио 
Популярное
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли

Во время строительства обычной дороги в британской глубинке рабочие наткнулись на следы города, который давно исчез из человеческой памяти.

Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Мотор работает впроголодь — а виновата деталь, которую вы точно игнорируете
Тысячи лет спорили, а теперь ИИ поставил точку — правда о происхождении Библии Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин Китай в Лондоне не ведёт переговоры с США, а ставит им условия Любовь Степушова
Почти новые и уже на продаже: зачем сбрасывают китайские авто с минимальным пробегом
Забудьте про натяжные потолки: этот вариант уютнее, дешевле и тише
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну: кто станет главной жертвой?
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну: кто станет главной жертвой?
Последние материалы
Угроза из глубин: российская подлодка "Белгород" шокировала Запад
Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы
Без грамма алкоголя — а счёт как за три бокала: почему моктейли такие дорогие
Николай Василенко раскрыл тайный роман с Жанной Фриске: мы стали близкими за сутки
Королевская чистка: стало известно, что ждёт Гарри и Меган после восшествия Уильяма на трон
Ту-160 переброшены ближе к США: что задумала Россия на Чукотке
США предупредили о грани ядерной гибели: что скрывают элиты от обычных людей
Химчистка решает больше, чем пробег: как сделать так, чтобы машину увезли в тот же день
Порту признан лучшим городом для поездок с друзьями — узнайте, где ещё можно весело отдохнуть
Запах, который бьёт по горлу: ароматный ритуал с побочным эффектом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.