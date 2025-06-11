Старое поверье оживает: таинственный посланник катастроф всплыл за два дня до удара

3:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Она появляется внезапно и загадочно, чаще всего — мёртвой, выброшенной на берег. И каждый раз это сопровождается всплеском тревожных слухов: не предвестник ли она катастрофы? Так в народе появилась легенда о рыбе-весле — глубинной обитательнице океана, которая якобы приходит перед землетрясением.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Африканская двоякодышащая рыба в воде

Но правда ли, что природа предупреждает нас через неё? Или это всего лишь красивая легенда?

Что за существо — рыба-весло

10 августа 2024 года у побережья Ла-Хойи (Калифорния) дайверы обнаружили мёртвую особь веслоногой рыбы (регалека) длиной более трёх метров. Это поразительное существо сразу попало под объективы камер, а специалисты Института океанографии Скриппса передали тело в NOAA для вскрытия.

Регалек — самая длинная костистая рыба в мире, достигающая 11 метров. Её легко узнать по:

Серебристому телу с металлическим блеском

Ярко-красному гребню из шипов

Лентоподобной форме

Глубоководному образу жизни (на глубине до 1000 метров)

Рациону из планктона и криля

В Японии её называют рюгу но цукай - "посланник дворца короля драконов". Народные поверья связывают её появление с грядущими бедствиями.

Совпадение или предупреждение

Через два дня после находки в Ла-Хойе произошло землетрясение в Лос-Анджелесе магнитудой 4,4. Совпадение? Возможно. Но именно из таких совпадений рождаются мифы. Особенно в регионе, живущем в ожидании "Большого землетрясения" из-за активности разлома Сан-Андреас.

В 2017 году профессор Рэйчел Грант (Университет Англия Раскин) выдвинула гипотезу.

"Во время тектонической активности возможно образование электростатических полей в воде. Некоторые морские животные могут их воспринимать", — рассказала Грант.

Однако большинство сейсмологов, включая экспертов из Геофизического института Эквадора, заявляют: научно доказанной связи между регалеками и землетрясениями нет.

Как рождаются мифы

За последние десятилетия Калифорния пережила ряд мощных землетрясений:

1992 год, долина Юкка — 7,3 балла

1992 год, Эврика — 7,2 балла

2019 год, Риджкрест — 7,2 балла

Каждое сотрясение порождает волну попыток найти "предвестника". Рыба-весло с её пугающим обликом и редкими появлениями на берегу идеально вписывается в такие ожидания.

"Мы склонны связывать уникальные события друг с другом, особенно если они редки и вызывают эмоции", — подчёркивают учёные.

А если это не миф

Несмотря на скепсис, биологи не исключают: рыбы действительно могут реагировать на изменения в окружающей среде — давление, электрические поля, колебания воды. Просто мы ещё не умеем это объяснить.

Смерть регалека у берегов Сан-Диего в 2024 году — напоминание о том, как мало мы знаем о глубоководной жизни. И, возможно, именно такие случаи подталкивают науку искать новые ответы — на стыке биологии, геофизики и культуры.

Уточнения

Катастро́фа (от др.-греч. καταστροφή "переворот, ниспровержение; смерть") — неожиданное происшествие, вызвавшее человеческие жертвы, крупномасштабное разрушение техногенных объектов, ухудшение состояния природной среды и т. п.

