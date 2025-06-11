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Лошадь отвечала на вопросы лучше людей — но кто на самом деле шептал ей ответы

3:38
Зоосфера

Она предсказывала исход боёв, называла фамилии и даже "помогла" найти пропавшего ребёнка. Кто-то верил в её телепатию, кто-то обвинял в ловкости рук. Но 150 тысяч человек приехали за ответами к… лошади. Её звали Леди Уандер — и она оставила после себя одну из самых странных легенд прошлого века.

Конь
Фото: ars.usda.gov by Scott Bauer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Конь

Случайное открытие

История началась в Вирджинии, США, когда Клаудия Фонда удочерила кобылку всего через две недели после её рождения. С первых месяцев женщина заметила: животное проявляет удивительную сообразительность.

Пытаясь наладить "общение", Клаудия построила специальную доску с буквами — лошадь нажимала на них мордой, составляя слова. Позже конструкция стала похожа на гигантскую печатную машинку.

Первые чудеса

Сначала Леди удивляла знакомых решением простых задач и знанием имён. Но в 1927 году всё изменилось. Лошадь "предсказала" победу Джина Танни над Джеком Демпси в важном боксерском поединке — и с этого момента её слава взлетела.

"Посетители выстраивались в очередь, чтобы за доллар задать ей три вопроса. От любви до политики — Леди отвечала на всё", — писала тогда пресса.

Она даже попала на обложку журнала Life, "напечатав" фразой: говорящая лошадь.

Учёные подключаются

Интерес дошёл до научных кругов. В том же 1927 году в Ричмонд прибыл парапсихолог Дж. Б. Райн из Университета Дьюка. Сначала он поразился возможностям Леди и предположил телепатию. Но когда провёл серию тестов с повязкой на её голове (чтобы исключить визуальные сигналы), его мнение изменилось.

"Леди отвечала правильно только тогда, когда в комнате был кто-то, кто знал верный ответ", — отмечал учёный.
"Когда Клаудия выходила, ответы становились бессвязными".

Райн заключил, что лошадь улавливает не будущее, а подсознательные сигналы людей — и, прежде всего, своей хозяйки.

Забытая и возвращённая

С годами ажиотаж угас. В 1940 году всё тот же Life заявил: Леди, кажется, утратила свои способности. Однако в 1952 году она вновь оказалась в центре внимания — на этот раз из-за странного дела.

К родственнице окружного прокурора округа Норфолк пришли с просьбой "спросить" у Леди, где находится пропавший ребёнок. Ответ был неожиданным: "Водяное колесо Питтсфорда". Ошиблись ли в интерпретации, или сработала интуиция — но тело действительно нашли в старом карьере "Field and Wild".

Иллюзия или реальность

В 1956 году за дело берётся известный фокусник Милборн Кристофер. Он замечает, что перед каждой "буквой" Леди слегка кивает, а Клаудия в этот момент едва заметно подаёт сигнал остановки.

"Это не сверхъестественное. Это тренировка и ловкость", — резюмировал иллюзионист.

Финал легенды

Леди Уандер умерла в 1957 году в возрасте 33 лет. Её хозяйка — через два года. За свою жизнь "говорящая лошадь" приняла около 150 000 посетителей. Одни искренне верили в её дар, другие видели в ней удачную мистификацию. Но все они пришли за одним — чудом.

Уточнения

Ло́шади (лат. Equus) — единственный современный род семейства лошадиных (Equidae) отряда непарнокопытных.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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