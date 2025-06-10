Вы делите постель не с тем, о ком думаете: кто на самом деле живёт на вашем лице и под одеялом

3:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мы не видим их, не слышим, не чувствуем — но они с нами. Прямо сейчас. На кровати, диване, занавесках и даже на коже лица. Пылевые клещи — крошечные паукообразные, которые давно оккупировали наши дома и не собираются их покидать.

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Не насекомые, а родственники пауков

Пылевых клещей часто принимают за насекомых, но это ошибка. На самом деле они принадлежат к тому же классу, что и пауки и скорпионы — паукообразные. У них восемь ног, и по своей природе они ближе к клещам, чем к муравьям или мухам.

"Клещи — это микроскопические членистоногие, большинство из которых не опасны. Однако некоторые из них могут вызывать серьёзные аллергические реакции", — объясняет Сальваторе Ферраро.

Существует более 32 тысяч известных видов клещей, и, по мнению учёных, это лишь верхушка айсберга. Особый интерес представляют те, кто предпочёл уют человеческого жилища — те самые пылевые клещи.

Где они живут и что едят

Главная цель клеща — найти стабильную, влажную и тёплую среду. Идеальные условия — наша спальня. Тканевые поверхности, особенно матрасы и подушки, становятся для них идеальными "городами".

Один только матрас может содержать десятки тысяч клещей на каждый грамм пыли. Их любимое лакомство — отмершие клетки кожи, которые мы теряем во сне.

Есть и более любопытные представители: Demodex folliculorum, например, обитает прямо на лице человека, в порах и волосяных фолликулах. Эти клещи не опасны и считаются "комменсалами" — живут за наш счёт, не причиняя вреда.

Как понять, что клещи рядом

Поскольку клещей невозможно увидеть невооружённым глазом, об их присутствии можно судить только по косвенным признакам. Самый главный из них — аллергия.

Если вы регулярно просыпаетесь с заложенным носом, чиханием, зудом в глазах или приступами кашля — возможно, причина в пылевых клещах.

Также можно использовать тест-полоски и наборы для определения аллергенов клещей в домашней пыли. Однако эти методы не всегда надёжны. Более точные данные дадут только специальные медицинские анализы.

Укусят ли клещи

Пылевые клещи не жалят и не кусаются — их ротовой аппарат не предназначен для прокалывания кожи. Они питаются исключительно органическими отходами.

Однако не все клещи так безобидны. Например, Sarcoptes scabiei, вызывающий чесотку, действительно опасен. Хотя он редко обитает в обычных квартирах, домашние животные могут стать переносчиками.

"Простое наличие клещей не опасно. Важно лишь поддерживать гигиену и не допускать их чрезмерного размножения", — подчёркивает Ферраро.

Как защитить себя

Регулярно стирайте постельное бельё при температуре не ниже 60°C

Используйте специальные чехлы-антиклещи на подушки и матрасы

Чаще проветривайте помещение

Сведите к минимуму ковры и тяжёлые шторы

Следите за чистотой мест, где спят домашние животные

Клещи — это не враги, а часть нашей экосистемы. Они всегда будут рядом. Но знание — лучшая защита: понимая, кто они такие, можно сосуществовать с ними безопасно и спокойно.

Уточнения

Посте́ль — всё, что постилается для отдыха и сна: подстилка, тюфяк, матрац, постельное бельё и так далее.

