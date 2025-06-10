Вы делите постель не с тем, о ком думаете: кто на самом деле живёт на вашем лице и под одеялом

Мы не видим их, не слышим, не чувствуем — но они с нами. Прямо сейчас. На кровати, диване, занавесках и даже на коже лица. Пылевые клещи — крошечные паукообразные, которые давно оккупировали наши дома и не собираются их покидать.
Пылевых клещей часто принимают за насекомых, но это ошибка. На самом деле они принадлежат к тому же классу, что и пауки и скорпионы — паукообразные. У них восемь ног, и по своей природе они ближе к клещам, чем к муравьям или мухам.
"Клещи — это микроскопические членистоногие, большинство из которых не опасны. Однако некоторые из них могут вызывать серьёзные аллергические реакции", — объясняет Сальваторе Ферраро.
Существует более 32 тысяч известных видов клещей, и, по мнению учёных, это лишь верхушка айсберга. Особый интерес представляют те, кто предпочёл уют человеческого жилища — те самые пылевые клещи.
Главная цель клеща — найти стабильную, влажную и тёплую среду. Идеальные условия — наша спальня. Тканевые поверхности, особенно матрасы и подушки, становятся для них идеальными "городами".
Один только матрас может содержать десятки тысяч клещей на каждый грамм пыли. Их любимое лакомство — отмершие клетки кожи, которые мы теряем во сне.
Есть и более любопытные представители: Demodex folliculorum, например, обитает прямо на лице человека, в порах и волосяных фолликулах. Эти клещи не опасны и считаются "комменсалами" — живут за наш счёт, не причиняя вреда.
Поскольку клещей невозможно увидеть невооружённым глазом, об их присутствии можно судить только по косвенным признакам. Самый главный из них — аллергия.
Если вы регулярно просыпаетесь с заложенным носом, чиханием, зудом в глазах или приступами кашля — возможно, причина в пылевых клещах.
Также можно использовать тест-полоски и наборы для определения аллергенов клещей в домашней пыли. Однако эти методы не всегда надёжны. Более точные данные дадут только специальные медицинские анализы.
Пылевые клещи не жалят и не кусаются — их ротовой аппарат не предназначен для прокалывания кожи. Они питаются исключительно органическими отходами.
Однако не все клещи так безобидны. Например, Sarcoptes scabiei, вызывающий чесотку, действительно опасен. Хотя он редко обитает в обычных квартирах, домашние животные могут стать переносчиками.
"Простое наличие клещей не опасно. Важно лишь поддерживать гигиену и не допускать их чрезмерного размножения", — подчёркивает Ферраро.
Регулярно стирайте постельное бельё при температуре не ниже 60°C
Используйте специальные чехлы-антиклещи на подушки и матрасы
Чаще проветривайте помещение
Сведите к минимуму ковры и тяжёлые шторы
Следите за чистотой мест, где спят домашние животные
Клещи — это не враги, а часть нашей экосистемы. Они всегда будут рядом. Но знание — лучшая защита: понимая, кто они такие, можно сосуществовать с ними безопасно и спокойно.
Посте́ль — всё, что постилается для отдыха и сна: подстилка, тюфяк, матрац, постельное бельё и так далее.
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