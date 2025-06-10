Матери без сердца: эти животные бросают детей, как надоевшие игрушки

3:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В животном мире не все самки стремятся стать образцовыми матерями. У некоторых видов материнский инстинкт отсутствует напрочь, и детёныши оказываются предоставлены сами себе. Кукушка избавляется от забот, перекладывая их на других. Панда без сожаления отказывается от одного из близнецов. Квокка жертвует малышом ради собственного спасения. Даже в природе материнская любовь не обязательна.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Коала

Материнство не по призванию

Идеал заботливой и нежной матери — не универсален. В дикой природе выживание и продолжение рода важнее чувств, а потому некоторые самки поступают весьма радикально.

Мы часто наделяем животных "человеческими" чертами, — говорит Мария Неве Йерволино, — но законы природы иные: важно не растить, а передать гены.

Коала: обед из… фекалий

Коалы славятся своим милым видом и бальзамическим запахом — всё благодаря эвкалипту, который составляет основу их рациона. Но новорождённые не способны сразу питаться этими листьями. Тогда мама идёт на крайние меры — кормит малыша своим помётом.

Исследование, опубликованное в 2020 году в Science, объясняет: так коала передаёт детёнышу необходимые бактерии, чтобы он мог усваивать токсичный эвкалипт.

Кукушка: пусть другие нянчатся

Обыкновенная кукушка — чемпионка по отказу от родительских обязанностей. Самка подбрасывает яйцо в чужое гнездо и спокойно улетает в тёплые края.

В 2023 году в итальянском регионе Фриули-Венеция-Джулия фотоловушка зафиксировала уникальное поведение: кукушка вернулась к приёмной семье и наказала их за обнаруженное "чужое" яйцо. Исследователи назвали это "мафиозной реакцией" — впервые зафиксированной у этого вида.

Панда: выбор без жалости

У гигантских панд и так проблемы с воспроизводством, но если вдруг рождаются близнецы, выживает только один. Самка сама решает, кого оставить, а кого — бросить.

Как показало исследование 2016 года, неопытные матери делают выбор в первые недели, оставляя более сильного детёныша: это даёт ему больше шансов выжить.

Змея: "Я вас рожу — и уйду"

У 70% видов змей материнство ограничивается откладыванием яиц. Потомство вылупляется без участия матери — она уже далеко и занимается любимым делом: охотой.

У змей нет ни материнского инстинкта, ни необходимости в нём — они эволюционно "делегировали" заботу самой природе.

Квокка: спасайся, малыш

Квокка — сумчатое животное, известное как "самое улыбающееся на планете". Но за этой улыбкой скрывается весьма эгоистичная стратегия выживания.

Когда приближается хищник, самка выбрасывает детёныша из сумки — буквально. Это отвлекает хищника, а сама квокка тем временем уносит лапы.

По данным зоологов, квокка может рожать до 17 малышей за жизнь. Такая "жертва" — часть холодного расчёта: лучше выжить и родить снова, чем погибнуть вместе с потомством.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

