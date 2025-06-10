Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Где живут дольше всех? Этот остров не похож ни на один другой в Греции
Рай замёрз — и может снова растаять: доказательства прошлого, которое пугает будущее
Вы сажаете как дед — а лук всё хуже? Один восточный приём ставит всё с ног на голову
Настоящее спасение для хозяйки: превращаем терку в главный инструмент на кухне
Молниезащита изнутри: как обезопасить технику без миллиона на ремонт
Украшал машину — остался без неё: за какой тюнинг теперь снимают авто с учёта
Психологический лайфхак от Лолиты: как пережить отмену и сохранить себя
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Опасные обитатели тропиков: что скрывают гиганты джунглей, способные напасть

Матери без сердца: эти животные бросают детей, как надоевшие игрушки

3:18
Зоосфера

В животном мире не все самки стремятся стать образцовыми матерями. У некоторых видов материнский инстинкт отсутствует напрочь, и детёныши оказываются предоставлены сами себе. Кукушка избавляется от забот, перекладывая их на других. Панда без сожаления отказывается от одного из близнецов. Квокка жертвует малышом ради собственного спасения. Даже в природе материнская любовь не обязательна.

Коала
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Коала

Материнство не по призванию

Идеал заботливой и нежной матери — не универсален. В дикой природе выживание и продолжение рода важнее чувств, а потому некоторые самки поступают весьма радикально.

Мы часто наделяем животных "человеческими" чертами, — говорит Мария Неве Йерволино, — но законы природы иные: важно не растить, а передать гены.

Коала: обед из… фекалий

Коалы славятся своим милым видом и бальзамическим запахом — всё благодаря эвкалипту, который составляет основу их рациона. Но новорождённые не способны сразу питаться этими листьями. Тогда мама идёт на крайние меры — кормит малыша своим помётом.

Исследование, опубликованное в 2020 году в Science, объясняет: так коала передаёт детёнышу необходимые бактерии, чтобы он мог усваивать токсичный эвкалипт.

Кукушка: пусть другие нянчатся

Обыкновенная кукушка — чемпионка по отказу от родительских обязанностей. Самка подбрасывает яйцо в чужое гнездо и спокойно улетает в тёплые края.

В 2023 году в итальянском регионе Фриули-Венеция-Джулия фотоловушка зафиксировала уникальное поведение: кукушка вернулась к приёмной семье и наказала их за обнаруженное "чужое" яйцо. Исследователи назвали это "мафиозной реакцией" — впервые зафиксированной у этого вида.

Панда: выбор без жалости

У гигантских панд и так проблемы с воспроизводством, но если вдруг рождаются близнецы, выживает только один. Самка сама решает, кого оставить, а кого — бросить.

Как показало исследование 2016 года, неопытные матери делают выбор в первые недели, оставляя более сильного детёныша: это даёт ему больше шансов выжить.

Змея: "Я вас рожу — и уйду"

У 70% видов змей материнство ограничивается откладыванием яиц. Потомство вылупляется без участия матери — она уже далеко и занимается любимым делом: охотой.

У змей нет ни материнского инстинкта, ни необходимости в нём — они эволюционно "делегировали" заботу самой природе.

Квокка: спасайся, малыш

Квокка — сумчатое животное, известное как "самое улыбающееся на планете". Но за этой улыбкой скрывается весьма эгоистичная стратегия выживания.

Когда приближается хищник, самка выбрасывает детёныша из сумки — буквально. Это отвлекает хищника, а сама квокка тем временем уносит лапы.

По данным зоологов, квокка может рожать до 17 малышей за жизнь. Такая "жертва" — часть холодного расчёта: лучше выжить и родить снова, чем погибнуть вместе с потомством.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Шоу-бизнес
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова Аудио 
Собаки, которые пойдут за вами в огонь и воду: 5 пород, готовых на всё
Домашние животные
Собаки, которые пойдут за вами в огонь и воду: 5 пород, готовых на всё Аудио 
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Домашние животные
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Популярное
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере

Как дата вашего рождения может раскрыть ваш внутренний зверь и какие качества она в вас подчеркивает? Откройте для себя удивительную связь!

Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
За карболку её создатель сразу попал в лорды. Антисептик — всему голова Сергей Лебедев Мясные штурмы и пистолет 1954 года: командир ВСУ раскрыл абсурд проигранной войны Дмитрий Плотников Министр обороны Казахстана отправлен в отставку. Какова роль военного соглашения с Британией? Любовь Степушова
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами
Тропический монстр: как была найдена змея, которая может проглотить всё
Один щелчок — и машина становится невидимой для угонщиков: приём, о котором почти никто не знает
Один щелчок — и машина становится невидимой для угонщиков: приём, о котором почти никто не знает
Последние материалы
За карболку её создатель сразу попал в лорды. Антисептик — всему голова
Мясные штурмы и пистолет 1954 года: командир ВСУ раскрыл абсурд проигранной войны
Гробовая тишина мира: что скрывает Зеленский от украинцев, которых он продал и предал?
Украшал машину — остался без неё: за какой тюнинг теперь снимают авто с учёта
Психологический лайфхак от Лолиты: как пережить отмену и сохранить себя
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Опасные обитатели тропиков: что скрывают гиганты джунглей, способные напасть
В этом месте она никогда не вырастет: капуста мстит за ошибку при посадке
Шокирующая правда о жиросжигании: почему 90% людей делают это неправильно
Италия, которую стоит бояться: кого можно встретить на природе и как выжить после этой встречи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.