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20 лайфхаков для владельцев кошек — мурлыкание гарантировано

4:00
Зоосфера

Что нужно кошке для счастья? Немного — но именно того, что она действительно ценит. Ниже — список из 20 вещей, которые сделают вашу мурлыку не просто довольной, а по-настоящему счастливой.

Купание кошки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Купание кошки

1. Уютное место для сна

Кошки спят по 12-20 часов в сутки. Мягкий плед, подоконник с подстилкой или гамак у окна — главное, чтобы было тепло, тихо и безопасно.

2. Игры с инстинктом

Лазер, перышки, мышки — всё, что можно ловить и преследовать. Короткие, активные сессии по 5-10 минут помогут выплеснуть энергию и прогнать скуку.

3. Лакомства с интригой

Поиграйте с подачей: прячьте еду в головоломку или рассыпьте по комнате. Такой "охотничий" способ активирует природные инстинкты.

4. Кошачий городок

Полки, лесенки, домики — чем выше и сложнее, тем лучше. Кошки обожают высоту и контроль над территорией.

5. Внимание — по запросу

Не все кошки любят обнимашки. Некоторые предпочитают просто лежать рядом или "разговаривать" с вами. Главное — уважать границы.

6. Вид на улицу

Если у кошки есть доступ к окну — уже хорошо. Если нет — включите ей видео с птицами или белками. Это настоящее кошачье "реалити-шоу".

7. Ротация игрушек

Не обязательно покупать новое — просто уберите старую игрушку на неделю, потом верните. Для кошки это — как новый сезон любимого сериала.

8. Коробки, коробки, коробки

Кошка и коробка — идеальный дуэт. Добавьте внутрь игрушку, проделайте окошки — будет весело и уютно.

9. Разговоры

Мурлыки улавливают не слова, а тон. Мягкий голос, спокойная интонация — и кошка уже ищет, где удобно улечься под вашу речь.

10. Массаж

Почесушки за ушком, поглаживания лба, аккуратный массаж лапок — всё это вызывает доверие и кайф.

11. Чистый лоток

Если вы не убрали лоток, кошка может "отомстить" ковру. Чистота — залог психологического комфорта мурлыки.

12. Когтеточка

Нет её - пострадает диван. Лучше сразу предложить альтернативу: вертикальную, горизонтальную, или и ту и другую.

13. Зелёная аптека

Специальная кошачья трава помогает пищеварению. Овёс, ячмень или готовая смесь из зоомагазина — выбор за вами.

14. Фонтанчик

Миска — скучно, кран — неудобно. А вот фонтан с проточной водой вдохновит кошку пить больше, что полезно для почек.

15. Кошачья мята

Некоторые мурлыки сходят от неё с ума. Но эффект кратковременный и индивидуальный, так что дозируйте.

16. Укрытие

Домик, коробка, полка в шкафу — важно, чтобы у кошки было место, куда она может спрятаться от гостей и шума.

17. Пространство для изучения

Кошке важно видеть, нюхать, прыгать, проверять, кто чем занимается. Полки, новые коробки, перестановки — всё это вовлекает.

18. Режим

Питание, игры и отдых по расписанию делают кошку спокойнее. Стабильность — её вторая подушка.

19. Уважение

Если кошка уходит, не лезьте. Если она хвостом машет, не гладьте. Она сама даст понять, когда готова к общению.

20. Любовь

Питомец чувствует ваше отношение. Доброта, ласка, внимание, уют в доме — и кошка ответит мягким взглядом и громким мурчанием.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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