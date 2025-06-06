Два кота — двойная любовь или двойная разборка за лоток и миску

Кошки кажутся независимыми, но многим из них не хватает общения именно с сородичами. Особенно это касается ласковых, контактных и активных питомцев. Если ваш кот тянется к новым знакомствам, возможно, он будет только рад новому другу. Главное — правильно подойти к процессу.
Если ваша мурлыка общается с гостями, ладит с другими животными, ищет внимания и играет не только с вами — это верный знак: она готова к компании. Но учтите, что и вам придётся стать "двойным" хозяином: больше забот, расходов и внимания.
Кошки не делятся просто так. У каждого должно быть личное:
Если начнут использовать что-то общее — поздравляем, вы на пути к дружбе.
Хозяин должен оставаться главным. Не отдавайте предпочтение одному питомцу: играйте с обоими, гладьте, разговаривайте. А вот еду первой лучше давать "старожилу" — это поможет сохранить иерархию.
А вот с гибридными породами (бенгалы, саванна, чаузи, каракет) лучше не экспериментировать — они редко принимают новичков.
Чтобы избежать драк и ревности:
С появлением второго питомца стоит перейти на большие упаковки привычного корма — экономичнее и удобнее.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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