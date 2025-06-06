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Два кота — двойная любовь или двойная разборка за лоток и миску

Зоосфера

Кошки кажутся независимыми, но многим из них не хватает общения именно с сородичами. Особенно это касается ласковых, контактных и активных питомцев. Если ваш кот тянется к новым знакомствам, возможно, он будет только рад новому другу. Главное — правильно подойти к процессу.

бирманская кошка
Фото: Own work by D.Maillard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
бирманская кошка

Как понять, нужен ли вашей кошке напарник

Если ваша мурлыка общается с гостями, ладит с другими животными, ищет внимания и играет не только с вами — это верный знак: она готова к компании. Но учтите, что и вам придётся стать "двойным" хозяином: больше забот, расходов и внимания.

Как правильно подружить двух кошек

Кошки не делятся просто так. У каждого должно быть личное:

  • миска и лоток,
  • когтеточка и домик,
  • лежанка и игрушки.

Если начнут использовать что-то общее — поздравляем, вы на пути к дружбе.

Хозяин должен оставаться главным. Не отдавайте предпочтение одному питомцу: играйте с обоими, гладьте, разговаривайте. А вот еду первой лучше давать "старожилу" — это поможет сохранить иерархию.

Увеличиваем шансы на дружбу

  • Возраст: взрослые кошки легче принимают котят.
  • Пол: разнополые животные уживаются проще.
  • Характер: активный + спокойный = идеальная пара.
  • Стерилизация: кастрированные питомцы терпимее.

А вот с гибридными породами (бенгалы, саванна, чаузи, каракет) лучше не экспериментировать — они редко принимают новичков.

Живём в мире и сытно

Чтобы избежать драк и ревности:

  • на две кошки — минимум три лотка,
  • корм и вода — в достатке и по расписанию,
  • у каждого — свой "уголок" и личные вещи.

С появлением второго питомца стоит перейти на большие упаковки привычного корма — экономичнее и удобнее.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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