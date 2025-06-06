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Самые дорогие породы кошек: до 11 миллионов за котёнка

2:54
Зоосфера

Вы не ослышались: есть коты, за которых платят миллионы. Всё ради внешности, редкости, темперамента и "породного" престижа. Ниже — топ-10 самых дорогих кошек в мире, если считать в рублях.

Бенгальская кошка
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бенгальская кошка

10. Мейн-кун — от 40 000 до 370 000 ₽

Крупный, добродушный охотник. Любит поговорить и всегда рядом. Цена зависит от окраса, родословной и питомника.

9. Рэгдолл — от 100 000 до 460 000 ₽

Плюшевая прелесть с голубыми глазами. Настоящий обниматель и диванный философ. Хороший котёнок из питомника может стоить дороже некоторых айфонов.

8. Петерболд — от 230 000 до 460 000 ₽

Интеллигентный и контактный кот из Петербурга. Может быть как полностью лысым, так и с лёгким пушком. Ценник — как на хороший байк.

7. Тойгер — от 280 000 до 470 000 ₽

Мини-тигр с мягким характером. Обожает спать рядом и наблюдать за вами. Очень редкий, поэтому и дорогой.

6. Персидская кошка — до 510 000 ₽

Классика среди котов. Милые мордочки и королевская лень — за полмиллиона. Только чистокровные персы от проверенных заводчиков.

5. Сфинкс — до 930 000 ₽

Лысые, тёплые и гипоаллергенные. Идеальны для тех, у кого аллергия и… запасной миллион. Очень дружелюбные и обнимаются круглосуточно.

4. Као-мани — 930 000 — 1 020 000 ₽

Белоснежные коты из Таиланда с глазами как драгоценности. Требуют много общения, а заодно и основательного бюджета.

3. Бенгальская кошка — 930 000 — 1 860 000 ₽

Настоящий домашний леопард. Энергичный, активный, может гулять на поводке. Родословная, как у чемпионов, — и цена соответствующая.

2. Саванна — 930 000 — 4 650 000 ₽

Потомок дикого сервала. Огромный, требует много мяса и личного пространства. Только для владельцев с частным домом и банковским счётом.

1. Ашера — до 11 000 000 ₽

Самая дорогая кошка на планете. Огромная, эффектная, с "собачьим" характером. Котёнок ашеры стоит как хорошая квартира в Москве. Подходит не всем, но для фанатов редкости — это живое произведение искусства.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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