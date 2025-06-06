Самые дорогие породы кошек: до 11 миллионов за котёнка

Вы не ослышались: есть коты, за которых платят миллионы. Всё ради внешности, редкости, темперамента и "породного" престижа. Ниже — топ-10 самых дорогих кошек в мире, если считать в рублях.
Крупный, добродушный охотник. Любит поговорить и всегда рядом. Цена зависит от окраса, родословной и питомника.
Плюшевая прелесть с голубыми глазами. Настоящий обниматель и диванный философ. Хороший котёнок из питомника может стоить дороже некоторых айфонов.
Интеллигентный и контактный кот из Петербурга. Может быть как полностью лысым, так и с лёгким пушком. Ценник — как на хороший байк.
Мини-тигр с мягким характером. Обожает спать рядом и наблюдать за вами. Очень редкий, поэтому и дорогой.
Классика среди котов. Милые мордочки и королевская лень — за полмиллиона. Только чистокровные персы от проверенных заводчиков.
Лысые, тёплые и гипоаллергенные. Идеальны для тех, у кого аллергия и… запасной миллион. Очень дружелюбные и обнимаются круглосуточно.
Белоснежные коты из Таиланда с глазами как драгоценности. Требуют много общения, а заодно и основательного бюджета.
Настоящий домашний леопард. Энергичный, активный, может гулять на поводке. Родословная, как у чемпионов, — и цена соответствующая.
Потомок дикого сервала. Огромный, требует много мяса и личного пространства. Только для владельцев с частным домом и банковским счётом.
Самая дорогая кошка на планете. Огромная, эффектная, с "собачьим" характером. Котёнок ашеры стоит как хорошая квартира в Москве. Подходит не всем, но для фанатов редкости — это живое произведение искусства.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Лев — грозный хищник, но даже его можно победить. Слон, бегемот, крокодил и не только — рассказываем, кто способен убить льва в схватке один на один.