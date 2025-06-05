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Время гулять: когда безопасно выгуливать собаку в жаркие дни

3:27
Зоосфера » Собаки

Летние дни могут быть радостными для вас и вашего питомца, но высокая температура также ставит перед владельцами собак определенные задачи. В жару вашему четырёхлапому другу становится трудно, и его здоровье может подвергнуться риску, если вы не учтёте необходимые меры предосторожности.

Прогулка с собакой
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Прогулка с собакой

Проблемы, возникающие в жару

Собака может испытывать дискомфорт или даже перегрев при высоких температурах. Единственным способом предотвратить это является забота о ее благополучии во время прогулок. Основные проблемы, связанные с жарой:

  • Перегрев: у собак отсутствует способность охлаждаться так же эффективно, как у людей. Они могут перегреваться, особенно если прогулка проходит в полдень или в зной.
  • Обувь: асфальт и другое горячее покрытие могут вызвать сильный ожог подушечек лап. Это может привести к серьезным травмам и болезненным ощущениям.
  • Обезвоживание: в жару собака потеряет больше влаги, и при длительных прогулках ей может понадобиться вода.

Простое правило: гуляйте в подходящее время

Самое простое и эффективное правило, о котором часто забывают владельцы собак, — это выгуливать питомца в утренние и вечерние часы, когда температура значительно ниже. 

Почему это так важно?

  • Меньшая жара: утром и вечером температура воздуха обычно гораздо более умеренная, что позволяет вашему питомцу гулять без риска перегрева. Избегайте выхода в самый разгар дня, когда солнце в зените.
  • Более комфортные условия: в это время также меньше людей и шумящих машин, что позволяет вашему питомцу чувствовать себя более спокойно во время прогулки.
  • Безопасность лап: в вечерние и утренние часы асфальт и другие поверхности остаются прохладными. Это убережет лапы вашего питомца от ожогов и травм.

Дополнительные советы для прогулок в жару

Помимо выбора правильного времени для прогулок, учитывайте также следующие рекомендации:

  • Следите за поведением собаки: если ваш питомец начинает замедляться, часто останавливается или выглядит усталым, это может быть знаком перегрева. Сделайте перерыв в тени и предложите воду.
  • Носите с собой воду: обязательно имейте при себе бутылку воды для вашего питомца. Часто предлагайте ей воду в жаркие дни, чтобы избежать обезвоживания.
  • Регулярные перерывы: применяйте короткие и частые прогулки вместо долгих, чтобы избежать перегрева. Воспользуйтесь возможностью остановиться в тени и дать собе отдохнуть.
  • Играйте в тени: можете предложить вашему питомцу поиграть в тени или в помещениях, чтобы он смог активничать, не подвергая себя высокому риску.

Выгуливая собаку в жару, учтите простое правило — гуляйте в утренние или вечерние часы. Это убережет вашего пушистого друга от перегрева и обеспечит безопасные условия для прогулок. Не забывайте о дополнительной заботе, какие бы условия ни составляли вашу прогулку. Ведь здоровье и счастье вашего питомца — это результат вашей внимательности и мудрости. Внимательно следите за состоянием вашего любимца, и летние прогулки станут для вас обоих по-настоящему радостным опытом!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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