Время гулять: когда безопасно выгуливать собаку в жаркие дни

3:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Летние дни могут быть радостными для вас и вашего питомца, но высокая температура также ставит перед владельцами собак определенные задачи. В жару вашему четырёхлапому другу становится трудно, и его здоровье может подвергнуться риску, если вы не учтёте необходимые меры предосторожности.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Прогулка с собакой

Проблемы, возникающие в жару

Собака может испытывать дискомфорт или даже перегрев при высоких температурах. Единственным способом предотвратить это является забота о ее благополучии во время прогулок. Основные проблемы, связанные с жарой:

Перегрев: у собак отсутствует способность охлаждаться так же эффективно, как у людей. Они могут перегреваться, особенно если прогулка проходит в полдень или в зной.

Обувь: асфальт и другое горячее покрытие могут вызвать сильный ожог подушечек лап. Это может привести к серьезным травмам и болезненным ощущениям.

Обезвоживание: в жару собака потеряет больше влаги, и при длительных прогулках ей может понадобиться вода.

Простое правило: гуляйте в подходящее время

Самое простое и эффективное правило, о котором часто забывают владельцы собак, — это выгуливать питомца в утренние и вечерние часы, когда температура значительно ниже.

Почему это так важно?

Меньшая жара: утром и вечером температура воздуха обычно гораздо более умеренная, что позволяет вашему питомцу гулять без риска перегрева. Избегайте выхода в самый разгар дня, когда солнце в зените.

Более комфортные условия: в это время также меньше людей и шумящих машин, что позволяет вашему питомцу чувствовать себя более спокойно во время прогулки.

Безопасность лап: в вечерние и утренние часы асфальт и другие поверхности остаются прохладными. Это убережет лапы вашего питомца от ожогов и травм.

Дополнительные советы для прогулок в жару

Помимо выбора правильного времени для прогулок, учитывайте также следующие рекомендации:

Следите за поведением собаки: если ваш питомец начинает замедляться, часто останавливается или выглядит усталым, это может быть знаком перегрева. Сделайте перерыв в тени и предложите воду.

Носите с собой воду: обязательно имейте при себе бутылку воды для вашего питомца. Часто предлагайте ей воду в жаркие дни, чтобы избежать обезвоживания.

Регулярные перерывы: применяйте короткие и частые прогулки вместо долгих, чтобы избежать перегрева. Воспользуйтесь возможностью остановиться в тени и дать собе отдохнуть.

Играйте в тени: можете предложить вашему питомцу поиграть в тени или в помещениях, чтобы он смог активничать, не подвергая себя высокому риску.

Выгуливая собаку в жару, учтите простое правило — гуляйте в утренние или вечерние часы. Это убережет вашего пушистого друга от перегрева и обеспечит безопасные условия для прогулок. Не забывайте о дополнительной заботе, какие бы условия ни составляли вашу прогулку. Ведь здоровье и счастье вашего питомца — это результат вашей внимательности и мудрости. Внимательно следите за состоянием вашего любимца, и летние прогулки станут для вас обоих по-настоящему радостным опытом!