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Украсив дом цветами, не покалечьте своих любимцев: 7 токсичных растений

3:46
Зоосфера

Цветы и растения могут стать настоящим украшением вашего дома, принося радость и уют в атмосферу. Однако для владельцев домашних животных важно помнить, что не все цветы безопасны для ваших пушистиков. Некоторые комнатные растения могут быть крайне токсичны и даже смертельно опасны для собак и кошек.

Кот и цветы
Фото: openverse.org by Philippe Vieux-Jeanton, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
Кот и цветы

Лилии

Лилии — это одни из самых красивых и ароматных цветов, но они крайне токсичны для кошек. Даже небольшое количество лепестков, пыльцы или воды из букета может вызвать острые почечные недостаточности и серьезные проблемы. Симптомы могут включать рвоту, потерю аппетита и летаргию. Если вы заметили признаки отравления, немедленно обращайтесь к ветеринару.

Азалия

Азалии — это популярные декоративные кусты, но они содержат понятия, которые могут вызвать рвоту, диарею и серьезные сердечно-сосудистые проблемы у собак и кошек. Если ваш питомец случайно съел части растения, необходима ветеринарная помощь.

Спатифиллум

Спатифиллум, также известный как "мирная лилия", является распространённым комнатным растением, которое может вызывать раздражение ротовой полости, слюнотечение и отек у домашних животных. Хотя это растение меньше опасно для здоровья собак и кошек, тем не менее, его стоит избегать.

Фикус

Фикусы — это деревья и кустарники, которые часто растут в домах и офисах. Они выделяют сок, который может вызывать аллергические реакции, воспаление кожи и расстройства пищеварения у домашних животных. Симптомы могут включать рвоту и диарею.

Чёрный холст

Известный также как "диффенбахия", этот цветок содержит кристаллы оксалата кальция, которые могут вызвать отек ротовой полости, затрудненное глотание и рвоту у домашних животных. В случае проглатывания этой красоты немедленно обратитесь к ветеринару.

Тюльпаны

Несмотря на свою красоту и ассоциацию с весной, тюльпаны могут быть опасны для домашних животных. Луковицы особенно токсичны, вызывая рвоту, диарею и даже сердечно-сосудистые проблемы.

Нарциссы

Ещё одно красивое весеннее растение, нарцисс, может вызывать рвоту, диарею и потенциально серьезные проблемы с сердцем у домашних животных. Луковицы нарциссов являются наиболее опасными.

Сенполия

Эти милые цветочки известны как "узамбарские фиалки" и могут вызывать тошноту и рвоту у животных. Хотя они не смертельны, лучше их избегать, если у вас есть пушистые питомцы.

Как защитить своих питомцев?

  1. Обучение и осведомленность: узнайте о токсичных растениях и убедитесь, что у вас нет их в доме.
  2. Замена растений: если вы любите растения, выбирайте безопасные для домашних животных варианты, такие как розмарин, кактусы и некоторые виды пальм.
  3. Замещение и уход: если вам подарили цветы, убедитесь, что они находятся вне досягаемости ваших питомцев.
  4. Сигналы бедствия: наблюдайте за поведением своего питомца и обращайтесь к ветеринару, если вы думаете, что он мог отравиться.

Несмотря на всю красоту, которую могут принести комнатные растения, важно помнить о безопасности ваших домашних животных. Ознакомление с растениями, которые могут быть потенциально опасны, поможет вам защитить ваших пушистиков. Если вы не уверены в безопасности цветка, лучше заранее проконсультируйтесь с ветеринаром. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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