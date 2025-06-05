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Кошки и их тайные предпочтения: почему вода из унитаза кажется им лучшей

3:30
Зоосфера

Вы заметили, что ваша кошка пьет воду из унитаза, хотя у неё есть полноценная миска с водой? Это поведение может казаться странным, но оно не редкость. Разбираемся, что привлекает кошек к туалетной воде и какие риски скрывает такая привычка.

кот на унитазе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
кот на унитазе

Почему кошки предпочитают пить из унитаза

Кошки — хищники, и их инстинкты нацелены на поиск самых безопасных и спокойных мест для еды и питья. Туалет или ванная комната, как правило, становятся таким местом, поскольку мы редко бываем в этих пространствах. Это создаёт у животного ощущение уединенности и безопасности.

Кроме того, есть несколько факторов, которые могут привлекать кошку к туалетной воде:

  • Текущая вода привлекает кошек: в отличие от стоячей воды в миске, кошки предпочитают пить из источников, где вода движется. Вода в унитазе может выглядеть свежей и более заманчивой из-за отражений света.
  • Лучшее освещение: кошки плохо видят вблизи, и часто их миска для воды не освещена так, как белый унитаз. Это делает воду в унитазе более видимой и привлекательной.
  • Привлечение внимания: если кошка замечает, что ваше внимание привлекает её пьянство из унитаза, она может продолжать делать это, чтобы получить больше внимания от вас.
  • Проблемы со здоровьем: иногда поведение может быть вызвано проблемами со здоровьем. Например, чрезмерная жажда может свидетельствовать о заболеваниях почек или диабете.

Опасности питья из унитаза

Туалетная вода, даже если она выглядит чистой, может быть источником различных бактерий и паразитов. Она может содержать:

  • Кишечную палочку.
  • Сальмонеллу.
  • Стафилококк.
  • Лямблии.
  • Клебсиеллу.
  • Синегнойную палочку.

Даже если ваша кошка не заболеет, она может страдать от расстройства желудка или диареи.

Кроме того, химические чистящие средства, используемые в туалете, могут вызвать раздражение рта или желудка кошки, а в некоторых случаях даже отравление. Следите за признаками отравления, такими как рвота, потеря аппетита, летаргия, бледность десен и т. д.

Как отучить кошку пить из унитаза

Лучший способ избавиться от этой привычки — закрывать крышку унитаза и дверцу ванной комнаты. Если кошка всё-таки находит способ добраться до воды, используйте детский замок для крышки унитаза.

Вот ещё несколько советов

  • Используйте большую миску из стекла или белой керамики.
  • Поместите миску подальше от еды и туалета.
  • Экспериментируйте с разными источниками воды, чтобы найти наиболее привлекательный для вашей кошки.
  • Выберите тихое место для миски, чтобы кошка могла спокойно пить.
  • Регулярно меняйте воду и чистите миску.
  • Добавьте кубики льда, чтобы вода оставалась прохладной в жаркие дни.
  • Рассмотрите покупку фонтана для воды, чтобы кошка могла пить текущую воду в удобном месте.

Заключение

Кошки, как и люди, имеют свои предпочтения в воде, и иногда они выбирают то, что кажется нам странным. Однако важно помнить о рисках для здоровья, связанных с питьём из унитаза, и позаботиться о том, чтобы ваш питомец пил воду из более безопасных источников.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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