Кошки и их тайные предпочтения: почему вода из унитаза кажется им лучшей

3:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы заметили, что ваша кошка пьет воду из унитаза, хотя у неё есть полноценная миска с водой? Это поведение может казаться странным, но оно не редкость. Разбираемся, что привлекает кошек к туалетной воде и какие риски скрывает такая привычка.

Фото: freepik.com is licensed under public domain кот на унитазе

Почему кошки предпочитают пить из унитаза

Кошки — хищники, и их инстинкты нацелены на поиск самых безопасных и спокойных мест для еды и питья. Туалет или ванная комната, как правило, становятся таким местом, поскольку мы редко бываем в этих пространствах. Это создаёт у животного ощущение уединенности и безопасности.

Кроме того, есть несколько факторов, которые могут привлекать кошку к туалетной воде:

Текущая вода привлекает кошек: в отличие от стоячей воды в миске, кошки предпочитают пить из источников, где вода движется. Вода в унитазе может выглядеть свежей и более заманчивой из-за отражений света.

в отличие от стоячей воды в миске, кошки предпочитают пить из источников, где вода движется. Вода в унитазе может выглядеть свежей и более заманчивой из-за отражений света. Лучшее освещение: кошки плохо видят вблизи, и часто их миска для воды не освещена так, как белый унитаз. Это делает воду в унитазе более видимой и привлекательной.

кошки плохо видят вблизи, и часто их миска для воды не освещена так, как белый унитаз. Это делает воду в унитазе более видимой и привлекательной. Привлечение внимания: если кошка замечает, что ваше внимание привлекает её пьянство из унитаза, она может продолжать делать это, чтобы получить больше внимания от вас.

если кошка замечает, что ваше внимание привлекает её пьянство из унитаза, она может продолжать делать это, чтобы получить больше внимания от вас. Проблемы со здоровьем: иногда поведение может быть вызвано проблемами со здоровьем. Например, чрезмерная жажда может свидетельствовать о заболеваниях почек или диабете.

Опасности питья из унитаза

Туалетная вода, даже если она выглядит чистой, может быть источником различных бактерий и паразитов. Она может содержать:

Кишечную палочку.

Сальмонеллу.

Стафилококк.

Лямблии.

Клебсиеллу.

Синегнойную палочку.

Даже если ваша кошка не заболеет, она может страдать от расстройства желудка или диареи.

Кроме того, химические чистящие средства, используемые в туалете, могут вызвать раздражение рта или желудка кошки, а в некоторых случаях даже отравление. Следите за признаками отравления, такими как рвота, потеря аппетита, летаргия, бледность десен и т. д.

Как отучить кошку пить из унитаза

Лучший способ избавиться от этой привычки — закрывать крышку унитаза и дверцу ванной комнаты. Если кошка всё-таки находит способ добраться до воды, используйте детский замок для крышки унитаза.

Вот ещё несколько советов

Используйте большую миску из стекла или белой керамики.

из стекла или белой керамики. Поместите миску подальше от еды и туалета .

. Экспериментируйте с разными источниками воды , чтобы найти наиболее привлекательный для вашей кошки.

, чтобы найти наиболее привлекательный для вашей кошки. Выберите тихое место для миски, чтобы кошка могла спокойно пить.

чтобы кошка могла спокойно пить. Регулярно меняйте воду и чистите миску.

и чистите миску. Добавьте кубики льда , чтобы вода оставалась прохладной в жаркие дни.

, в жаркие дни. Рассмотрите покупку фонтана для воды, чтобы кошка могла пить текущую воду в удобном месте.

Заключение

Кошки, как и люди, имеют свои предпочтения в воде, и иногда они выбирают то, что кажется нам странным. Однако важно помнить о рисках для здоровья, связанных с питьём из унитаза, и позаботиться о том, чтобы ваш питомец пил воду из более безопасных источников.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

