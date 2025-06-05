Кошки и их тайные предпочтения: почему вода из унитаза кажется им лучшей

Вы заметили, что ваша кошка пьет воду из унитаза, хотя у неё есть полноценная миска с водой? Это поведение может казаться странным, но оно не редкость. Разбираемся, что привлекает кошек к туалетной воде и какие риски скрывает такая привычка.
Кошки — хищники, и их инстинкты нацелены на поиск самых безопасных и спокойных мест для еды и питья. Туалет или ванная комната, как правило, становятся таким местом, поскольку мы редко бываем в этих пространствах. Это создаёт у животного ощущение уединенности и безопасности.
Кроме того, есть несколько факторов, которые могут привлекать кошку к туалетной воде:
Туалетная вода, даже если она выглядит чистой, может быть источником различных бактерий и паразитов. Она может содержать:
Даже если ваша кошка не заболеет, она может страдать от расстройства желудка или диареи.
Кроме того, химические чистящие средства, используемые в туалете, могут вызвать раздражение рта или желудка кошки, а в некоторых случаях даже отравление. Следите за признаками отравления, такими как рвота, потеря аппетита, летаргия, бледность десен и т. д.
Лучший способ избавиться от этой привычки — закрывать крышку унитаза и дверцу ванной комнаты. Если кошка всё-таки находит способ добраться до воды, используйте детский замок для крышки унитаза.
Кошки, как и люди, имеют свои предпочтения в воде, и иногда они выбирают то, что кажется нам странным. Однако важно помнить о рисках для здоровья, связанных с питьём из унитаза, и позаботиться о том, чтобы ваш питомец пил воду из более безопасных источников.
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