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Секрет долголетия кошек: 5 факторов, которые объясняют, почему они живут дольше собак

3:39
Зоосфера

Кошки и собаки — любимцы миллионов людей по всему миру, но существует важное различие между ними: продолжительность жизни. В среднем кошки живут от 12 до 18 лет, а некоторые могут дожить и до 20 лет. Собаки, в свою очередь, живут меньше — обычно от 10 до 13 лет. Почему же так? Рассмотрим основные причины.

Кошка и собака
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка и собака

Размер тела и продолжительность жизни

Один из главных факторов, влияющих на продолжительность жизни, — это размер животного. Мелкие животные, как правило, живут дольше крупных. Это правило действует и для собак: маленькие породы (например, чихуахуа) могут жить до 16 лет и дольше, тогда как гигантские собаки, такие как сенбернар или немецкий дог, редко доживают до 8-10 лет. Кошки, по своей природе, имеют "постоянный" размер, схожий с мелкими породами собак, что способствует их долголетию.

Менее модифицированные породы

Собаки — это наиболее "модифицированные" животные с точки зрения селекции. Человечество создало множество пород, часто с экстремальными физическими характеристиками, что иногда вредит их здоровью. Например, многие крупные породы подвержены таким заболеваниям, как дисплазия, рак и болезни сердца. Кошки же менее подвержены такой селекции и имеют более широкое генетическое разнообразие, что способствует их устойчивости к болезням и, как следствие, более долгой жизни.

Медленный метаболизм

Метаболизм напрямую связан с продолжительностью жизни. Чем быстрее обмен веществ, тем короче жизненный цикл. У собак, особенно крупных пород, обмен веществ происходит быстрее: они быстрее растут, сжигают больше энергии и стареют быстрее. Кошки же имеют более медленный метаболизм, часто спят по 14-16 часов в сутки, что позволяет их организму эффективнее использовать энергию и замедляет процесс старения.

Патологии и заболевания

Собаки, особенно крупные породы, чаще страдают от заболеваний, таких как остеосаркома, рак, болезни сердца и суставов. Кошки, хотя тоже подвержены заболеваниям (например, почечная недостаточность или гипертиреоз), обычно начинают страдать от них в более зрелом возрасте.

Образ жизни и безопасность

Кошки обычно ведут более спокойный образ жизни. Они меньше выходят на улицу, реже подвергаются риску попасть в аварии, драки с другими животными или отравления. Собаки же более активны, часто гуляют на улице и встречаются с различными опасностями. Это также сказывается на их продолжительности жизни.

Старение и медицинская поддержка

Признаки старения у кошек начинают проявляться позже, обычно после 10-12 лет, а у собак старение часто начинается раньше, в возрасте 7-8 лет. Кошки также медленнее теряют свою активность и здоровье, что дает больше времени для обеспечения качественного ухода. Качественная медицинская поддержка, профилактика и вакцинация могут продлить жизнь питомца.

Заключение

Разница в продолжительности жизни между кошками и собаками — это результат множества факторов: размера тела, метаболизма, генетики и образа жизни. Но главное — это внимание и забота, которые мы оказываем своим питомцам. Хороший уход и профилактика помогут животным жить долго и счастливо.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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