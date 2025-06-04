Листовидный морской дракон: волшебство океана или миф, которому не место в реальности

2:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Этот удивительный морской обитатель, внешне напоминающий дракона из мифов, на самом деле существует. Листовидный морской дракон, также известный как эмблема Южной Австралии, может поразить своим внешним видом и необычными привычками. Плавно дрейфующий по океану, он маскируется под водоросли и обладает уникальными свойствами.

Фото: commons.wikimedia.org by Sonse, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Листовидный морской дракон, или морской пегас

Что представляет собой листовидный морской дракон

Листовидные морские драконы — это удивительные рыбы, не имеющие чешуи. Вместо неё их тела покрыты костными пластинами с шипами, которые защищают от хищников. У этих существ есть листовидные придатки на голове, теле и хвосте, которые дают им возможность сливаться с водорослями и защищаться от нападений. Их тела могут быть зелёно-коричневого или желтоватого цвета, что способствует маскировке в их естественной среде обитания.

Как они двигаются и питаются

Листовидные морские драконы не могут двигаться быстро. Они полагаются на грудные плавники и один спинной плавник для передвижения, имитируя колыхающиеся движения водорослей. Эти рыбы питаются мелкими ракообразными, планктоном и личинками рыб. Их трубчатая морда и маленький рот позволяют всасывать пищу целиком, как пипетка. Они едят непрерывно, так как у них нет зубов и желудков.

Как проходит процесс размножения

Самцы листовидных морских драконов беременеют, что делает их уникальными среди рыб. Самка откладывает яйца на выводковое пятно самца, где они оплодотворяются. Затем самец вынашивает яйца, обеспечивая их кислородом и безопасным местом для развития. Примерно через 4-6 недель маленькие морские драконы покидают своего "отца" и становятся независимыми. Они растут очень быстро и могут достигать 20 см за год.

Угрозы и защита

Листовидные морские драконы сталкиваются с угрозами, такими как незаконный сбор для содержания в аквариумах, загрязнение вод и утрата среды обитания. Изменение климата также может повлиять на их популяцию, так как повышение температуры воды угрожает их существованию.

Хотя эти морские драконы не вымерли, их численность сокращается, и все виды морских драконов полностью защищены в Австралии.

Уточнения

Морской дракон (англ. Sea Dragon) — Лиственный морской дракон, или травяной морской дракон" — одно из бытовых названий морского конька-тряпичника (лат. Phycodurus eques)- вид морских лучепёрых рыб из семейства игловых.

