Почему кот вдруг уронил вазу и уставился в пустоту — и как не сойти с ума от этого

2:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Коты — существа с характером, логикой, чувствами и реакциями. Не машут хвостом без повода и не тычутся просто так. И чем лучше мы понимаем их "язык", тем крепче связь и меньше проблем. Вот 12 важных кошачьих черт, о которых должен знать каждый, кто делит дом с пушистым хвостатым.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Кошка в коробке

1. Моргнул — влюбился

Медленное моргание — знак любви. Ответьте тем же, и кот поймёт: вы свои. А если трётся или бодает — не отталкивайте. Он "подписывает" вас своим ароматом.

2. Прыжки не всегда безнаказанны

Даже если упал с балкона и встал как ни в чём не бывало — это не значит, что внутри всё в порядке. После падения обязательно — к ветеринару.

3. Чеснок — не панацея, а яд

Никаких "народных клизм"! В чесноке вещества, разрушающие эритроциты. Для глистогонки есть таблетки и суспензии. Через рот, а не через подвиги.

4. Роды — не про чувства

Кошке не нужно "почувствовать себя мамой", чтобы быть счастливой. Чем раньше стерилизация — тем меньше рисков для здоровья.

5. Кошачья депрессия — не миф

Резко стал вялым? Или наоборот — гиперактивным? Это может быть тревожный сигнал. Помогут игрушки, интерактив, новые запахи и… ваша вовлечённость.

6. Молочный шаг — это любовь

Когда кот мнёт вас лапками — он счастлив. Это рефлекс из детства, когда "массировал" маму-кошку для прилива молока.

7. Видит в темноте — но не как супергерой

Кошки действительно видят в полумраке лучше нас. Но не за километр — просто у них есть "тапетум" — отражающий свет слой за сетчаткой.

8. Домашнему коту тоже нужны прививки

Закрытые окна, чистый пол и диван не отменяют микробов, которых приносят люди. Вакцинация — не для уличных, а для всех.

9. Странные запахи — это осознанно

Если кот носом зарывается в грязную футболку — не потому что странный. У него орган Якобсона: он так "считывает" феромоны.

10. Игры — не каприз, а необходимость

Даже взрослый кот — это ребёнок с когтями. Физическая и умственная активность — залог здоровья.

11. Травы — не лечение от всех бед

Если кот жуёт траву — не обязательно для чистки желудка. Возможно, ему просто нравится вкус. Купите "кошачий газон" в зоомагазине.

12. Вы — не хозяин, а мама

Коты воспринимают человека как заботливого родителя. Отсюда и привязанность, и "любовные" моргания, и груминг волос.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



