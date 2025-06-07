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Кошки умирают от птичьего гриппа — и вирус всё ближе к людям

1:38
Зоосфера

Учёные всё чаще фиксируют случаи заражения кошек птичьим гриппом. Вирус, ранее характерный для птиц, эволюционирует — и это уже не просто угроза для животных, а потенциальная опасность для человека.

Эпидемия
Фото: flickr by CDC Global, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Эпидемия

Птичий грипп поражает кошек и может стать угрозой для людей

Исследование Университета Мэриленда показало: с 2004 по 2024 год было зарегистрировано более 600 случаев инфицирования кошек птичьим гриппом. Более половины закончились смертью животного. Особенно агрессивным оказался штамм H5N1, который с 2020 года начал активно переходить на млекопитающих.

Как передаётся вирус

Кошки заражаются через контакт с больными птицами или поедание инфицированного мяса. Однако в некоторых случаях источника инфекции так и не удалось выявить — это указывает на всё более устойчивую циркуляцию вируса в окружающей среде.

Путь к человеку всё короче

Пока случаев передачи от кошек к человеку не зафиксировано. Но сам факт активной мутации вируса и его способности пересекать межвидовой барьер делает ситуацию крайне тревожной. Кошки, живущие бок о бок с людьми, могут стать ключевым звеном в возможной передаче инфекции.

Что дальше

Учёные призывают к более внимательному мониторингу, особенно в городах и районах с плотным контактом между людьми, кошками и дикой природой. Чем раньше будет замечено распространение, тем выше шанс предотвратить эпидемию.

Уточнения

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью около 56 %.

Автор Дмитрий Тезнев
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