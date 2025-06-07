Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Массаж против деменции: эксперимент дал обнадёживающие результаты
Конец эры микроволновки? Этот прибор готовит лучше и не сушит еду
Банановое чудо в квартире: откройте тайны экзотического роста без забот
Эфирные масла — враг вашего здоровья: как маскировка запахов может вызвать хронические болезни
91-летний Владимир Познер станет ведущим свадьбы Павла Деревянко: сколько звезда заплатит за легенду?
Хруст без масла: баклажаны, которые станут вашей летней слабостью
Ответ на пошлины Трампа: Китай тормозит мировой автопром
Неэстетичные пигментные пятна: 5 неожиданных методов избавиться от них навсегда
Гастрономический шик СССР: пельмени, шпроты и сервировка по ГОСТу

Почему именно медлительность спасла ленивцев от вымирания

1:20
Зоосфера

Медлительность ленивцев часто вызывает улыбку, но новое исследование доказывает: именно этот образ жизни помог им пережить тысячи лет и избежать участи гигантских сородичей.

Ленивец Гоффмана
Фото: flickr.com by Geoff Gallice, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ленивец Гоффмана

Ленивцы выжили благодаря своей медлительности — и это оказалось эволюционным преимуществом

Миллионы лет назад по Америке бродили огромные наземные ленивцы — настоящие гиганты. Однако они стали лёгкой добычей для древних охотников и вымерли около 15 тысяч лет назад.

Маленькие победили, потому что спрятались

В отличие от наземных собратьев, современные древесные ленивцы оказались куда устойчивее. Их привычка жить на деревьях, скрываться в листве и двигаться крайне медленно позволила им избежать вымирания.

Гибкость в размере — ключ к выживанию

Учёные обнаружили, что ленивцы за миллионы лет многократно изменяли свои размеры в ответ на климат и экологические вызовы. Именно древесные формы, небольшие и неприметные, лучше всего справлялись с переменами.

Что это говорит о природе

Иногда выживает не самый сильный и не самый быстрый, а тот, кто умеет приспосабливаться. Ленивцы — живое напоминание, что осторожность и медлительность тоже могут быть стратегией успеха.

Уточнения

Гигантские ленивцы - группа нескольких различных вымерших видов относящихся к подотряду ленивцев, отличавшихся особо крупными размерами.

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Авто
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит Аудио 
Из Москвы в Петербург дороже на 50% — поездка между столицами стала роскошью
Туризм
Из Москвы в Петербург дороже на 50% — поездка между столицами стала роскошью Аудио 
Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева
Военные новости
Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева Аудио 
Популярное
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают

Пигментные пятна появляются с возрастом, после солнца или прыщей. Как эффективно от них избавиться — рассказываем про лучшие домашние и салонные методы.

Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Вашингтон в бешенстве. Россия предложила Индии Су-57 с исходным кодом Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Из Москвы в Петербург дороже на 50% — поездка между столицами стала роскошью
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Последние материалы
Почему именно медлительность спасла ленивцев от вымирания
Утренний ритуал, который пугает морщины и отеки больше, чем зеркало
Как нельзя стирать постельное белье: 6 ошибок, которые портят ткань, цвет и вашу кожу
Ограничения на входящие переводы: как новые правила затронут клиентов банков
Волшебная добавка для кофе, которая помогает не только похудеть, но и ускоряет метаболизм
Вашингтон в бешенстве. Россия предложила Индии Су-57 с исходным кодом
Владимир Познер раскрыл правду о Патриарших прудах: на самом деле в этом районе нет ничего элитного
Шоколад и рыба в одном кусочке: откройте тайну уникального десерта из Петербурга
Я бы испортил шедевр: почему Кевин Смит отказался от режиссуры Умницы Уилла Хантинга
Муравьи из Европы добрались до Алтая — их не ждали, но они уже здесь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.