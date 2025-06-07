Муравьи из Европы добрались до Алтая — их не ждали, но они уже здесь

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Тигирекский заповедник в Алтайском крае стал местом удивительного открытия — здесь впервые в России нашли муравьёв вида Myrmica vandeli, ранее считавшихся сугубо европейскими.

Фото: bmcecol.biomedcentral.com by author, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Муравьи

На Алтае обнаружен новый для России вид муравьёв

Уникальную находку сделали студентки Алтайского госуниверситета — М. Сильченко, Е. Петрова и В. Краснова - во время летней практики. Они проводили исследования почвы и гнёзд муравьёв на выделенных участках, когда заметили нечто необычное.

Как прошла находка

Метод был прост: выделить зону 5x5 метров, исследовать грунт, найти колонию. Когда муравьи показались им незнакомыми, девушки собрали несколько экземпляров в пробирку. Анализ подтвердил: это действительно Myrmica vandeli.

Расширение границ ареала

Этот вид муравьёв ранее был зафиксирован только в Европе, Турции и Украине. Его впервые описали во Франции в 1920 году. Теперь стало ясно, что Myrmica vandeli обитают значительно восточнее, чем предполагалось.

Что это значит для науки

Открытие подчёркивает важность полевых наблюдений и вклад молодых учёных в изучение биоразнообразия. Даже обыденная практика может привести к пересмотру границ распространения известных видов.

Уточнения

Респу́блика Алта́й — субъект Российской Федерации, республика в её составе.



