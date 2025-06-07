Муравьи из Европы добрались до Алтая — их не ждали, но они уже здесь

Тигирекский заповедник в Алтайском крае стал местом удивительного открытия — здесь впервые в России нашли муравьёв вида Myrmica vandeli, ранее считавшихся сугубо европейскими.
Уникальную находку сделали студентки Алтайского госуниверситета — М. Сильченко, Е. Петрова и В. Краснова - во время летней практики. Они проводили исследования почвы и гнёзд муравьёв на выделенных участках, когда заметили нечто необычное.
Как прошла находка
Метод был прост: выделить зону 5x5 метров, исследовать грунт, найти колонию. Когда муравьи показались им незнакомыми, девушки собрали несколько экземпляров в пробирку. Анализ подтвердил: это действительно Myrmica vandeli.
Расширение границ ареала
Этот вид муравьёв ранее был зафиксирован только в Европе, Турции и Украине. Его впервые описали во Франции в 1920 году. Теперь стало ясно, что Myrmica vandeli обитают значительно восточнее, чем предполагалось.
Что это значит для науки
Открытие подчёркивает важность полевых наблюдений и вклад молодых учёных в изучение биоразнообразия. Даже обыденная практика может привести к пересмотру границ распространения известных видов.
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