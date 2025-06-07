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Постельные клопы стали нашими спутниками — и это не случайность

1:30
Зоосфера

Постельные клопы были с человеком тысячелетиями, но настоящий расцвет этих паразитов начался с момента, когда люди покинули пещеры и начали строить города. Новая наука проливает свет на то, как именно это произошло.

Клоп
Фото: flickr.com by Gilles San Martin from Namur, Belgium, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Клоп

Как люди сами помогли постельным клопам завоевать города

По данным исследования, клопы тревожат нас более 50 тысяч лет. Однако генетический анализ показал: когда-то у них было два "пути развития" — одни остались жить с летучими мышами, другие выбрали человека. Именно этот выбор определил их судьбу.

Ледниковый спад и городской подъём

Во время Ледникового периода численность обеих ветвей упала. Но "человеческие" клопы не только выжили, но и добились процветания. Переломным моментом стало строительство первых городов — таких как в Месопотамии около 12 тысяч лет назад.

Город — идеальный дом для паразита

С ростом численности населения и скученностью условий у клопов появилось всё, что нужно: тепло, пища и укрытия. Так они стали одними из первых насекомых-вредителей, сопровождающих человека в его истории.

Мы дали им шанс — и они им воспользовались

Выходит, мы сами создали идеальные условия для своих ночных врагов. И хотя клопы кажутся мелочью, они — живое напоминание: природа всегда найдёт способ воспользоваться нашей средой.

Уточнения

Посте́льный клоп — вид клопов рода Cimex, распространённое облигатное синантропное кровососущее насекомое.

Автор Дмитрий Тезнев
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