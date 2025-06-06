Манускрипт, моча и латинский гнев: как монах поссорился с кошкой

Даже в XV веке коты умудрялись вмешиваться в работу людей — особенно если это была работа кропотливая и трудоёмкая. Один монах из Девентера оставил свою рукопись на ночь… и проснулся к неожиданному результату.
В 1420 году писец, работавший в Нидерландах, нашёл на утро свою работу испорченной — кошка, по всей видимости, решила, что манускрипт идеально подходит в качестве туалета. В ответ на это монах написал короткий текст-проклятие, обращённый к виновнице. Оно сохранилось до наших дней.
Не злость, а поэзия
Вместо ярости — ирония. Монах предостерегал других не оставлять книги открытыми на ночь. Его короткий текст стал своеобразным напоминанием: даже в библиотеке можно стать жертвой хвостатого недосмотра.
Но кошки всё равно были полезны
Несмотря на проклятие, коты пользовались уважением в монастырях. Они охраняли рукописи от грызунов. Например, в IX веке ирландский монах писал стихи о своём коте Пангуре Бане, который ловил мышей, пока автор искал вдохновение.
Совет, актуальный и сегодня
История напоминает: даже если коты приносят пользу, они всё же остаются собой. А значит, книги, техника и прочее ценное лучше хранить вне зоны их пушистого влияния.
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