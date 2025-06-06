Самая быстрая гадюка Австралии скрывает необычное оружие

1:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Необычная находка в Австралийском парке рептилий удивила даже опытных герпетологов: у ядовитой гадюки вида Acanthophis antarcticus обнаружен третий клык — полноценный, функционирующий, и расположенный на левой стороне челюсти.

Фото: flickr.com by Bernard DUPONT from FRANCE, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Змея гадюка

В Австралии обнаружили гадюку с тремя клыками — она может быть опасней обычных змей

Эта гадюка известна своей скоростью — она жалит за 0,15 секунды. Жертвами становятся земноводные, ящерицы и птицы. Яд вызывает паралич и может привести к летальному исходу. А с дополнительным клыком эффективность укуса потенциально увеличивается.

Редкая мутация, которая работает

По словам Билли Коллетта, операционного менеджера парка, третьи клыки у змей — явление крайне редкое. Обычно змея сбрасывает и заменяет клыки, но в этом случае третий остался и продолжает вырабатывать яд. За семь лет наблюдений он не исчез.

Новая глава в изучении яда

Этот феномен особенно важен для разработки антидотов. В парке исследуют яды пяти самых опасных змей Австралии, включая змееголовов и тайпанов, и находка поможет расширить знания о работе ядов и их применении в медицине.

Мутации — не всегда ошибка природы

Третий клык может показаться пугающим, но с научной точки зрения он — окно в мир малоизученных процессов. Такие случаи дают возможность создать более эффективные лекарства и спасать жизни.

Уточнения

Обыкновенная гадюка - вид ядовитых змей рода настоящих гадюк семейства гадюковых, часто встречающийся в Европе и Азии.

