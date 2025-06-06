Любимец туристов вынужден покинуть гору — решение властей вызвало волну гнева

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На живописной вершине Пулаг, одной из самых высоких гор Филиппин, долгие годы жил кот по кличке Пугал. Он стал любимцем туристов и звездой соцсетей. Но теперь власти решили переселить его — и вызвали волну негодования.

Фото: Wikimedia Commons by Ashim D’Silva randomlies is licensed under Public domain туристы, поход, природа

Кота Пугала выселили с горы Пулаг: туристы против решения властей

Пугал был чем-то вроде местной знаменитости. Путешественники выкладывали с ним фото, рассказывали о встречах, а в интернете кот быстро обрёл армию поклонников. Он стал символом уюта и неожиданной дружбы в горах.

Почему власти решили вмешаться

Филиппинский департамент окружающей среды объяснил: хотя Пугал и кажется безобидным, он всё же хищник, который может навредить уязвимым видам животных, обитающим в хрупкой экосистеме горы Пулаг.

Туристы не согласны

Многие считают это решение чрезмерным. По их мнению, люди и сами наносят куда больший урон природе: вытаптывают тропы, оставляют мусор, нарушают покой. А один кот, напротив, стал символом связи между природой и человеком.

Как чувствует себя Пугал

По словам представителей ведомства, кот здоров и находится под наблюдением ветеринаров. Его новое место жительства держат в тайне, чтобы защитить от лишнего внимания.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



