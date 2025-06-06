Любимец туристов вынужден покинуть гору — решение властей вызвало волну гнева

На живописной вершине Пулаг, одной из самых высоких гор Филиппин, долгие годы жил кот по кличке Пугал. Он стал любимцем туристов и звездой соцсетей. Но теперь власти решили переселить его — и вызвали волну негодования.
Пугал был чем-то вроде местной знаменитости. Путешественники выкладывали с ним фото, рассказывали о встречах, а в интернете кот быстро обрёл армию поклонников. Он стал символом уюта и неожиданной дружбы в горах.
Почему власти решили вмешаться
Филиппинский департамент окружающей среды объяснил: хотя Пугал и кажется безобидным, он всё же хищник, который может навредить уязвимым видам животных, обитающим в хрупкой экосистеме горы Пулаг.
Туристы не согласны
Многие считают это решение чрезмерным. По их мнению, люди и сами наносят куда больший урон природе: вытаптывают тропы, оставляют мусор, нарушают покой. А один кот, напротив, стал символом связи между природой и человеком.
Как чувствует себя Пугал
По словам представителей ведомства, кот здоров и находится под наблюдением ветеринаров. Его новое место жительства держат в тайне, чтобы защитить от лишнего внимания.
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