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Длина 3 метра и вес под тонну: какой медведь побьёт рекорд

Зоосфера

Ответ не такой очевидный, как кажется. Чтобы определить самого крупного медведя, нужно учитывать не только средний вес, но и рост, длину тела и даже рекорды отдельных особей.

Медведь
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Медведь

Кто самый крупный медведь на планете: белый или Кадьяк

Белые медведи — самые крупные сухопутные хищники на Земле. Самцы достигают 2,7 м в длину и до 1,5 м в высоту в холке. Их вес может составлять от 360 до 590 кг, а рекордсмен по кличке Голиаф весил почти тонну.

Кадьяк — бурый, но не меньше

Кадьякские медведи — подвид бурого медведя, живущий только на архипелаге Кадьяк (Аляска). Эти мишки достигают 3 м в длину и также около 1,5 м в холке. Средний вес самцов доходит до 635 кг, но в зоопарке в 1980-х жил экземпляр, который перевалил за 900 кг.

Кто же всё-таки крупнейший

Сравнивая средние показатели, медведи Кадьяк чуть тяжелее, но белые медведи выигрывают как самые массивные хищники на суше. Впрочем, индивидуальные рекорды у обоих видов почти одинаковые.

Вывод: оба — гиганты своей среды

Белый медведь — царь Арктики, а Кадьяк — гигант Аляски. Учитывая особенности среды и рациона, оба достойны титула самых крупных медведей, в зависимости от того, какие параметры считать решающими.

Уточнения

Обыкнове́нный медве́дь - млекопитающее семейства медвежьих; один из самых крупных наземных хищников и один из самых распространённых представителей семейства медвежьих.

Автор Дмитрий Тезнев
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