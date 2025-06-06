Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сухо, темно, сыро? Эти овощи будто специально созданы для огородов-неудачников
Прощай, духота: 5 трюков для охлаждения дома без кондиционера
Растение, о котором вы никогда не слышали, может делать то, что учёные считали невозможным
Пингвины тоже разводятся — и причина совсем не в любви
Устрицы станут местными: уникальный проект Севастополя
Будто свинюшек кормят: россиянка рассказала о шокирующем питании в кубинском отеле
Топ-7 автомобилей СССР, которые до сих пор вызывают ностальгию и удивляют надёжностью
Захватила весь огород и не уходит? Один раствор — и мокрица сдаётся без боя
Опасный запах в салоне: как вовремя заметить утечку важной жидкости

Почему киты не могут жить под водой постоянно — разгадка в каждом выдохе

1:32
Зоосфера

Хотя киты живут в воде, дышат они воздухом — как мы. Чтобы насытиться кислородом, им приходится регулярно всплывать на поверхность. Но как часто именно?

горбатый кит, хвост
Фото: Wikimedia Commons by Gregory "Slobirdr" Smith is licensed under Public domain
горбатый кит, хвост

Как часто киты всплывают, чтобы подышать

Киты — млекопитающие, а не рыбы. У них нет жабр, и дышат они лёгкими. Для вдоха они используют дыхало — отверстие на макушке. Когда кит выдыхает, из дыхала вырывается фонтан — смесь воздуха, водяного пара и иногда слизи.

Как они дышат так долго

Киты умеют запасать кислород гораздо эффективнее людей. Их кровь богата гемоглобином, а мышцы — миоглобином. Это помогает сохранять кислород надолго. При вдохе они обновляют до 90% воздуха в лёгких — для сравнения, человек заменяет только около 10-15%.

У разных китов — разный ритм

Частота всплытий зависит от вида и активности:

— Горбатые киты дышат каждые 5-15 минут, но могут задерживать дыхание до 45 минут.
— Косатки, особенно во время охоты, всплывают каждые несколько минут.
— Кашалоты — чемпионы по задержке дыхания. Они могут не дышать до полутора часов, охотясь в морских глубинах.

Дыхание — отражение образа жизни

То, как часто киту нужно всплывать, зависит от того, как он питается, где обитает и насколько глубоко ныряет. Всё это — часть уникальной адаптации к жизни в океане.

Уточнения

Киты́ — морские млекопитающие из инфраотряда китообразных, не относящиеся ни к дельфинам, ни к морским свиньям.

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе
Российский шоу-бизнес
Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе Аудио 
Почему россияне массово пересаживаются на дизельные автомобили
Авто
Почему россияне массово пересаживаются на дизельные автомобили Аудио 
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Авто
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться Аудио 
Популярное
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня

Лев — грозный хищник, но даже его можно победить. Слон, бегемот, крокодил и не только — рассказываем, кто способен убить льва в схватке один на один.

Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Российские вузы под ударом: в четырех регионах вскрыта тайная связь с Лондоном
Российские вузы под ударом: в четырех регионах вскрыта тайная связь с Лондоном
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова Массированный удар по объектам Украины: ответка за Паутину только началась Дмитрий Плотников
Они выделяют яд: cрочно выбросьте эти 6 вещей из дома
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Последние материалы
Пингвины тоже разводятся — и причина совсем не в любви
Устрицы станут местными: уникальный проект Севастополя
Будто свинюшек кормят: россиянка рассказала о шокирующем питании в кубинском отеле
Топ-7 автомобилей СССР, которые до сих пор вызывают ностальгию и удивляют надёжностью
Почему киты не могут жить под водой постоянно — разгадка в каждом выдохе
Захватила весь огород и не уходит? Один раствор — и мокрица сдаётся без боя
Опасный запах в салоне: как вовремя заметить утечку важной жидкости
Собчак высказалась о конфликте Илона Маска с Дональдом Трампом
1-минутный тест на хват, который покажет ваш реальный уровень физической подготовки
Мексика в бокале: один глоток — и вас уносит в горячую лаунж-вечеринку на побережье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.