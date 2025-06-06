Почему киты не могут жить под водой постоянно — разгадка в каждом выдохе

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Хотя киты живут в воде, дышат они воздухом — как мы. Чтобы насытиться кислородом, им приходится регулярно всплывать на поверхность. Но как часто именно?

Фото: Wikimedia Commons by Gregory "Slobirdr" Smith is licensed under Public domain горбатый кит, хвост

Как часто киты всплывают, чтобы подышать

Киты — млекопитающие, а не рыбы. У них нет жабр, и дышат они лёгкими. Для вдоха они используют дыхало — отверстие на макушке. Когда кит выдыхает, из дыхала вырывается фонтан — смесь воздуха, водяного пара и иногда слизи.

Как они дышат так долго

Киты умеют запасать кислород гораздо эффективнее людей. Их кровь богата гемоглобином, а мышцы — миоглобином. Это помогает сохранять кислород надолго. При вдохе они обновляют до 90% воздуха в лёгких — для сравнения, человек заменяет только около 10-15%.

У разных китов — разный ритм

Частота всплытий зависит от вида и активности:

— Горбатые киты дышат каждые 5-15 минут, но могут задерживать дыхание до 45 минут.

— Косатки, особенно во время охоты, всплывают каждые несколько минут.

— Кашалоты — чемпионы по задержке дыхания. Они могут не дышать до полутора часов, охотясь в морских глубинах.

Дыхание — отражение образа жизни

То, как часто киту нужно всплывать, зависит от того, как он питается, где обитает и насколько глубоко ныряет. Всё это — часть уникальной адаптации к жизни в океане.

Уточнения

Киты́ — морские млекопитающие из инфраотряда китообразных, не относящиеся ни к дельфинам, ни к морским свиньям.

