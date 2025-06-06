Они весят меньше, но живут дольше: в чём секрет маленьких собак

Многие замечают: карликовые и мелкие собаки часто радуют своих хозяев долголетием. В отличие от крупных собратьев, они стареют медленнее и дольше сохраняют активность.
Организм крупных собак растёт очень быстро. Этот скачкообразный рост перегружает внутренние системы, а быстрая селекция, опережающая естественную адаптацию, лишь усиливает уязвимость. В итоге гиганты живут меньше — обычно не более 10 лет.
Средняя продолжительность жизни
По наблюдениям кинолога В. Голубева, крупные и средние породы живут 10-13 лет, а маленькие — 10-15. Некоторые мелкие собаки доживают и до 20 лет, особенно если находятся в хороших условиях.
Город — не для великанов
Крупных собак часто берут для охраны, но в городских квартирах они нередко сталкиваются с нехваткой движения и неудобной средой. Маленькие же собаки легче адаптируются к жизни в квартире, за ними проще ухаживать, и хозяева чаще уделяют им внимание.
Забота продлевает жизнь
Независимо от породы, здоровье собаки во многом зависит от ухода. Важно следить за её весом, избегать переедания, гулять ежедневно и не забывать о профилактических визитах к ветеринару.
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