Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скрытый суперфуд из супермаркета: спасёт сосуды и суставы
Почему рассада погибает после высадки: 7 ошибок, которые совершают даже опытные дачники
Лей, но не ошибись: незаметные просчёты с маслом, которые добивают даже новый двигатель
Они весят меньше, но живут дольше: в чём секрет маленьких собак
Семейные каникулы могут обойтись в копеечку: как выбрать бюджетное направление
Топ-5 атмосферников с лучшим звуком всех времён
Как спасти любимый цветок после солнечного ожога— пошаговая инструкция
Воздушные ворота Абхазии открыты: что нам принесёт регулярный полёт на Airbus A330
150 миллионов лет ждали: Испания раскрывает секрет стегозавра с уникальным черепом

Возвращение в дикую природу: гориллы ушли в лес, и за ними теперь наблюдает весь мир

1:26
Зоосфера

Четыре самки восточных равнинных горилл, спасённые в детстве от браконьеров, обрели свободу в одном из самых символичных мест Африки — на горе Тшиабериму в национальном парке Вирунга.

Горилла в природе
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Горилла в природе

Спасённые гориллы начали новую жизнь на горе духов

Мапендо, Нджингала, Исанги и Лулингу провели годы в Центре реабилитации GRACE. Там они учились жить заново: искать еду, общаться, укреплять связи. Теперь их путь продолжился — уже в дикой природе, в сопровождении ветеринаров и защитников природы.

Новая жизнь начинается с вертолёта

Переезд был организован при помощи вертолёта в охраняемую часть горы. Здесь гориллы не только в безопасности, но и могут стать частью усилий по восстановлению популяции. Теперь на горе живут 12 особей — на 50% больше, чем было.

Гостья из дикой природы

Одним из обнадёживающих знаков стало появление дикой самки Мваса, которая начала подходить к загону с интересом. Это может быть первым шагом к будущим социальным контактам и, возможно, размножению.

Реинтродукция — не финал, а начало

Хотя первые дни прошли удачно и гориллы начали осваивать новые территории, путь ещё долгий. Им предстоит адаптация, наблюдение и поддержка. Но главное уже случилось — они вернулись домой.

Уточнения

Гори́ллы - род обезьян, включающий самых крупных современных представителей отряда приматов.

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Меньше воды — больше пользы: новое исследование всех запутало
Здоровье
Меньше воды — больше пользы: новое исследование всех запутало Аудио 
Не даёт перу упасть и луковице усохнуть — ложка, которая решит всё
Садоводство, цветоводство
Не даёт перу упасть и луковице усохнуть — ложка, которая решит всё Аудио 
Змея на огороде? Есть способ выгнать её, не приближаясь
Садоводство, цветоводство
Змея на огороде? Есть способ выгнать её, не приближаясь Аудио 
Популярное
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться

Если за вами едет машина ДПС — это не всегда сигнал тревоги. Рассказываем, как вести себя спокойно, не нарушая правил и своих прав.

ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Они выделяют яд: cрочно выбросьте эти 6 вещей из дома
Глубокий тыл отменяется: Кедми призвал Россию не расслабляться даже в Сибири Дмитрий Плотников Все застыли в ожидании ответа Путина за диверсии и теракты ВСУ Любовь Степушова Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров
Эти машины ломаются реже всех: названы самые надёжные авто 2025
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней
Почему россияне массово пересаживаются на дизельные автомобили
Почему россияне массово пересаживаются на дизельные автомобили
Последние материалы
Скрытый суперфуд из супермаркета: спасёт сосуды и суставы
Почему рассада погибает после высадки: 7 ошибок, которые совершают даже опытные дачники
Лей, но не ошибись: незаметные просчёты с маслом, которые добивают даже новый двигатель
Они весят меньше, но живут дольше: в чём секрет маленьких собак
Семейные каникулы могут обойтись в копеечку: как выбрать бюджетное направление
Топ-5 атмосферников с лучшим звуком всех времён
Как спасти любимый цветок после солнечного ожога— пошаговая инструкция
Воздушные ворота Абхазии открыты: что нам принесёт регулярный полёт на Airbus A330
150 миллионов лет ждали: Испания раскрывает секрет стегозавра с уникальным черепом
Культура путешествий в советских электричках и поездах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.