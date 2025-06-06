Возвращение в дикую природу: гориллы ушли в лес, и за ними теперь наблюдает весь мир

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Четыре самки восточных равнинных горилл, спасённые в детстве от браконьеров, обрели свободу в одном из самых символичных мест Африки — на горе Тшиабериму в национальном парке Вирунга.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Горилла в природе

Спасённые гориллы начали новую жизнь на горе духов

Мапендо, Нджингала, Исанги и Лулингу провели годы в Центре реабилитации GRACE. Там они учились жить заново: искать еду, общаться, укреплять связи. Теперь их путь продолжился — уже в дикой природе, в сопровождении ветеринаров и защитников природы.

Новая жизнь начинается с вертолёта

Переезд был организован при помощи вертолёта в охраняемую часть горы. Здесь гориллы не только в безопасности, но и могут стать частью усилий по восстановлению популяции. Теперь на горе живут 12 особей — на 50% больше, чем было.

Гостья из дикой природы

Одним из обнадёживающих знаков стало появление дикой самки Мваса, которая начала подходить к загону с интересом. Это может быть первым шагом к будущим социальным контактам и, возможно, размножению.

Реинтродукция — не финал, а начало

Хотя первые дни прошли удачно и гориллы начали осваивать новые территории, путь ещё долгий. Им предстоит адаптация, наблюдение и поддержка. Но главное уже случилось — они вернулись домой.

Уточнения

Гори́ллы - род обезьян, включающий самых крупных современных представителей отряда приматов.

