Возвращение в дикую природу: гориллы ушли в лес, и за ними теперь наблюдает весь мир

Четыре самки восточных равнинных горилл, спасённые в детстве от браконьеров, обрели свободу в одном из самых символичных мест Африки — на горе Тшиабериму в национальном парке Вирунга.
Мапендо, Нджингала, Исанги и Лулингу провели годы в Центре реабилитации GRACE. Там они учились жить заново: искать еду, общаться, укреплять связи. Теперь их путь продолжился — уже в дикой природе, в сопровождении ветеринаров и защитников природы.
Новая жизнь начинается с вертолёта
Переезд был организован при помощи вертолёта в охраняемую часть горы. Здесь гориллы не только в безопасности, но и могут стать частью усилий по восстановлению популяции. Теперь на горе живут 12 особей — на 50% больше, чем было.
Гостья из дикой природы
Одним из обнадёживающих знаков стало появление дикой самки Мваса, которая начала подходить к загону с интересом. Это может быть первым шагом к будущим социальным контактам и, возможно, размножению.
Реинтродукция — не финал, а начало
Хотя первые дни прошли удачно и гориллы начали осваивать новые территории, путь ещё долгий. Им предстоит адаптация, наблюдение и поддержка. Но главное уже случилось — они вернулись домой.
Гори́ллы - род обезьян, включающий самых крупных современных представителей отряда приматов.
Если за вами едет машина ДПС — это не всегда сигнал тревоги. Рассказываем, как вести себя спокойно, не нарушая правил и своих прав.