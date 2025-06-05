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Он не просто повторяет: что на самом деле понимает говорящий попугай

1:20
Зоосфера

Попугаи славятся своей способностью имитировать человеческую речь, но действительно ли они понимают, что говорят? Оказывается, в некоторых случаях — да.

Желтоголовый амазон
Фото: commons.wikimedia.org by Derek Ramsey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Желтоголовый амазон

Понимают ли попугаи, что они говорят

От звуков в природе к словам в доме
В дикой природе попугаи используют сложные звуки — от криков до свистов — чтобы общаться, предупреждать об опасности и находить еду. Но, живя с человеком, они перенимают наш язык, потому что не слышат речи сородичей.

Когда речь — это больше, чем звуки

Известный пример — африканский серый попугай Алекс, обученный профессором Ирен Пепперберг. Он знал более сотни слов, мог считать до шести и даже понимал концепцию ноля. Алекс не просто повторял, а выбирал слова осознанно.

Слово и смысл

Многие попугаи учатся связывать конкретные слова с предметами. Например, когда птица просит "арахис" и отказывается от другой еды, это показывает не подражание, а осмысленное общение.

Контекст имеет значение

Попугаи улавливают настроение, поведение и реакцию хозяина, и со временем учатся использовать слова в нужной ситуации. Это обучение идёт через постоянное подкрепление — как у ребёнка, осваивающего речь.

Уточнения

Попугаеобра́зные - отряд птиц из инфракласса новонёбных.

Автор Дмитрий Тезнев
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