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Под водой, без кислорода и еды — как пчелиные матки побеждают стихию

1:26
Зоосфера

Пчёлы продолжают удивлять — даже в самых экстремальных условиях. Новое открытие показало: матки некоторых видов способны пережить полное погружение в воду на протяжении нескольких дней.

Пчела на цветке
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пчела на цветке

Пчелиные матки способны выживать под водой до недели и дольше

Неожиданное открытие из случайности
Сабрина Рондо из Оттавского университета изучала, как пчёлы зимуют. И случайно обнаружила: матки, оказавшиеся в каплях конденсата, не погибли. Это стало поводом для полноценного научного эксперимента.

Эксперимент, который всё подтвердил

Рондо поместила 143 матки Bombus impatiens под воду на сроки от 8 часов до 7 суток. Результат поразил: 81% тех, кто провёл в воде целую неделю, выжили даже спустя два месяца.

Почему это возможно

Пчелиные матки зимуют под землёй, где уровень кислорода часто минимален. Их организм адаптирован к выживанию в условиях покоя и холода. Оказалось, что они могут переносить даже временное "утопление".

Что это значит для будущего

В условиях изменяющегося климата, где наводнения становятся всё более частыми, такая устойчивость может сыграть ключевую роль в сохранении пчелиных популяций. Возможно, именно эти качества помогут им выживать в новом мире.

Уточнения

Пчёлы — клада летающих насекомых из надсемейства Apoidea отряда перепончатокрылых, родственная осам и муравьям.

Автор Дмитрий Тезнев
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