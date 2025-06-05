У этой мамы всё серьёзно: её детёныш съедает братьев ещё до рождения

2:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На первый взгляд, акула — просто крупная рыба с острыми зубами. Но на деле она куда сложнее и древнее большинства морских обитателей.

Фото: commons.wikimedia.org by Sharkcrew, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Акула

Из чего сделана акула

Главное отличие акул — хрящевой скелет. У них нет костей, только гибкий и лёгкий хрящ, как у человеческого уха или носа. Благодаря этому они прекрасно держатся на плаву, без всяких плавательных пузырей, как у обычных рыб.

Их древность впечатляет

Хрящевые рыбы появились более 500 миллионов лет назад. Многие вымерли, но акулы выжили — как живые реликты эпох, когда по морям ещё плавал мегалодон.

Как они двигаются

Плавание акулы напоминает полёт самолёта: хвост — как винт, боковые плавники — как закрылки, спинные — для маневров. Всё продумано для стремительного, точного движения. Даже чешуя у акул особенная — мелкие зубчики, уменьшающие сопротивление воды и увеличивающие скорость.

Чувства на пределе

Обоняние акул невероятно острое. Они ощущают малейшие примеси крови за километры. А ещё у них чувствительный слух и особые глаза с защитной мембраной, которая прикрывает глаз во время атаки.

Зубы не для пережёвывания

Акулий зуб — это острый клинок, идеальный для отрывания мяса. И растут они всю жизнь — ряды сменных зубов как конвейер.

Любят одиночество

Большинство акул — одиночки. В косяки не сбиваются, за редким исключением, как, например, акулы-молоты во время миграции.

Как они дышат

Часто акулы плывут с открытым ртом — не потому что злые, а чтобы вентилировать жабры. Поток воды сам проходит сквозь рот и отдаёт кислород — удобно и экономично.

Живородящие и пожирающие

Акула может быть яйцекладущей, живородящей или яйцеживородящей. У некоторых видов первый детёныш съедает остальных — хищник с рождения.

И немного про пресную воду

Почти все акулы морские, в пресной воде не живут. Исключение — редкая акула озера Никарагуа.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.

