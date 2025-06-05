Опасный обман: кто из обезьян пугает больше, а кто — действительно угрожает

2:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если коротко — опасны обе. Любая из них сильнее человека. Не просто сильнее — а в разы. Даже Шварценеггеру времён "Конана" не тягаться, не говоря уже о простом туристе с камерой. Но давайте разберёмся, кто из них действительно представляет угрозу, а кто только выглядит внушительно.

Фото: commons.wikimedia.org by William H. Calvin, PhD, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шимпанзе Канзи

Горилла: грозный великан с душой вегетарианца

Гориллы почти в два раза тяжелее шимпанзе и немного выше ростом. Взрослый самец весит до 200 кг, а его удар сопоставим с ударом кувалды.

Сила у гориллы чудовищная. Но вот парадокс — они почти никогда её не применяют против людей. Известны лишь редкие случаи нападений, и те — исключительно в ответ на угрозу потомству. А в остальном — настоящие пацифисты.

Гориллы питаются растительной пищей, ведут спокойный образ жизни и предпочитают не ввязываться в конфликты. Это такие добрые великаны с миролюбивым взглядом и любовью к сельдерею.

Шимпанзе: агрессия на тонкой грани

А вот шимпанзе — совсем другая история. На вид — мелкие, весом 40-60 кг, но на деле — опасные и взрывоопасные существа. Особенно взрослые особи. С виду безобидные, они могут внезапно напасть без видимой причины. Причём — не просто укусить, а нанести серьёзные травмы.

Шимпанзе известны агрессивным поведением:

могут кидать камни в людей;

нападают без предупреждения;

действуют группой и слаженно;

обладают челюстями, сжимающимися с силой до 500 кг.

Шимпанзе-психопаты: это не шутка

Некоторые исследователи называют их "психопатическими обезьянами". Особенно опасны самцы во время гормональных всплесков. В такие моменты у них буквально срывает крышу: они нападают, крушат, калечат.

А в Конго вообще водятся так называемые шимпанзе Били — зверюги размером с гориллу, о которых местные говорят с уважением и страхом. Говорят, они могут в одиночку разделаться с леопардом.

Уточнения

Гори́ллы (лат. Gorilla) — род обезьян, включающий самых крупных современных представителей отряда приматов. Впервые описан на примере западной гориллы в 1847 году американским миссионером Томасом Севиджем (англ. Thomas S. Savage).

