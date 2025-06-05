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Полоски на шерсти — не просто окрас: в этих кошках зашифрована история

1:54
Зоосфера

Вы наверняка замечали: на улицах часто встречаются коричневые полосатые кошки. Они кажутся похожими, но не принадлежат к одной породе. Дело в окрасе, а не в родословной.

полосатая кошка
Фото: commons.wikimedia.org by Marc Evans, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
полосатая кошка

Почему большинство уличных кошек коричневые в полоску

Коричневые полосатые кошки — это табби. Это самый распространённый окрас у кошек, и он встречается у множества пород, а также у беспородных кошек. Их отличает полосатая или пятнистая шерсть, "буква М" на лбу и чёткий рисунок на лапах, хвосте и боках.

Как работает "ген полосок"

Такой окрас создаёт особый ген — агути. Он отвечает за чередование тёмных и светлых полосок на каждом волоске. В зависимости от вариации рисунок может быть скумбриевым (узкие параллельные полосы), тикированным (эффект соли с перцем) или мраморным (широкие разводы).

Кто носит коричневый табби

Этот окрас встречается у мейн-кунов, британских, американских и европейских короткошёрстных, а также у персидских и других длинношёрстных пород. Но чаще всего таких кошек мы видим среди обычных дворовых — потому что природа тоже выбирает практичные расцветки.

Пол и цвет: есть связь

Интересно, что оранжевые табби чаще бывают самцами, а коричневые — и самцами, и самками. У некоторых кошек могут быть белые акценты на морде и груди, а цвет варьируется от тёплого коричневого до холодного серо-серебристого.

Уличные кошки — дети естественного отбора

Большинство полосатых уличных котов — беспородные. Их окрас — результат работы генов и адаптации к окружающей среде. Такая маскировка помогает выживать, особенно в дикой среде или на улице.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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