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Леопард — акробат, ягуар — амфибия: история двух котов, которые больше не разговаривают

2:44
Зоосфера

С первого взгляда ягуар и леопард — почти близнецы: пятнистые, грациозные, опасные. Но за похожей шубкой скрываются разные темпераменты, привычки и даже континенты. Если присмотреться, становится ясно — это абсолютные противоположности в мире больших кошек.

ягуар
Фото: commons.wikimedia.org by Чарльз Дж. Шарп, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ягуар

Происхождение и ареал

Леопард — коренной житель Африки и Азии, а ягуар обитает только в Америке. Их эволюционные пути разошлись миллионы лет назад: предки ягуара ушли через Берингов пролив и обосновались в Новом Свете. Так что в дикой природе эти кошки никогда не встречаются.

Размер и масса

Ягуар — настоящий тяжеловес. В среднем он весит 70-120 кг, а иногда и больше. Леопард — легче (50-75 кг), хотя рост у них примерно одинаков. Рядом с мускулистым ягуаром леопард выглядит поджарым и спортивным.

Форма тела и морда

У ягуара более широкая и круглая голова, мощная шея и короткий хвост. Его морда напоминает ротвейлера. Леопард стройнее, с вытянутым корпусом и длинным хвостом — идеален для акробатики в кронах деревьев.

Окрас

И у ягуара, и у леопарда пятнистая шкура. Но ягуар носит крупные "розетки" с точками внутри, в то время как у леопарда — мелкие плотные пятна, разбросанные по телу. Цвет шубки у ягуара более тёплый, рыжеватый. У леопарда — жёлто-золотистый.

Любовь к воде

Ягуар — единственная крупная кошка, которая обожает плавать. Он охотится на рыбу, кайманов и других водных обитателей. А вот леопард воду избегает — максимум перешагнёт ручей, если нет моста.

Режим дня

Ягуар охотится в сумерках и ночью. Его цель — застать добычу врасплох. Леопард — гибкий охотник: может охотиться и днём, и ночью. Всё зависит от того, кто в меню.

Брачные игры

У леопардов самцы устраивают "песенные" турниры за самку, которые заканчиваются драками. У ягуаров всё спокойнее: самка сама приходит в гости к партнёру и исчезает после свиданий. Без поединков и ревности.

Ягуар — тяжёлый, скрытный, водоплавающий охотник, мастер засад. Леопард — ловкий, проворный и воздушный акробат. Они — как сила и скорость, как танк и истребитель. Похожи снаружи, но абсолютно разные внутри.

Уточнения

Леопа́рд или барс, или пантера (лат. Panthera pardus) — вид хищных млекопитающих семейства кошачьих, один из пяти представителей рода пантера (лат. Panthera), относящегося к подсемейству больших кошек.
 

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