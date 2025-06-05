Когда слюни — это не радость: кошачий симптом, который нельзя игнорировать

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Слюнотечение у кошек — не всегда повод для паники. Иногда это всего лишь часть их естественного поведения, но в других случаях — важный сигнал о проблемах со здоровьем.

Фото: Wikipedia by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Скучающая кошка

Почему кошка пускает слюни и когда стоит беспокоиться

Если кошка расслаблена, мурлычет и выглядит довольной, небольшое слюнотечение может быть проявлением полного спокойствия. Такое часто случается во время сна, массажа лап или уюта на коленях у любимого человека.

Когда виноваты зубы

Наиболее частая причина избыточной слюны — проблемы с полостью рта. Это могут быть воспаление дёсен, повреждения, шатающиеся зубы, язвы или инородные предметы, застрявшие между зубами. При любом из этих признаков визит к ветеринару обязателен.

Другие возможные причины

Если слюнотечение обильное и кошка кажется тревожной, стоит рассмотреть и другие причины:

— проблемы с пищеварением;

— укачивание в транспорте;

— перегрев (тепловой удар);

— респираторные инфекции;

— нарушение работы нервной системы;

— отравление растениями или лекарствами.

Когда нужна срочная помощь

Если слюни сопровождаются вялостью, отказом от еды, странным поведением или физическим дискомфортом — не стоит ждать. Лучше немедленно показать кошку ветеринару.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



