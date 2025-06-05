Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня

Лев — мощный, ловкий и устрашающий хищник. Его уважают даже слоны и носороги. Но и у "царя зверей" есть слабости. В схватке один на один он может проиграть. Ниже — список животных, способных победить льва без поддержки стаи.
Самый опасный противник. Вес — несколько тонн, плюс бивни, хобот и ноги, способные раздавить льва. Взрослая слониха защищает потомство яростно. Известен случай, когда слониха в Уганде лишила льва лапы.
900 кг мышц и рогов. Атакует быстро, внезапно, и может сбить льва с ног, пробив его рогами. В стаде — настоящая армия. Но даже один разъярённый бык способен смертельно ранить хищника.
Пожалуй, самое недооценённое существо Африки. До 1500 кг массы, огромные клыки, челюсти, разрушающие кости одним укусом. Лев редко нападает на бегемота — и правильно делает.
Охотится у воды, достигает 5 м в длину. Одиночное нападение может стоить льву головы — в буквальном смысле. Крокодилы не раз поедали даже взрослых особей.
1,5 тонны брони с рогом длиной до полутора метров. В драке льву практически нечего противопоставить: при ударе рог пробивает насквозь. Встречи заканчиваются трагически — для льва.
Амурский и бенгальский тигры крупнее и тяжелее льва, но живут в другой части света. Тем не менее, в гипотетической схватке шансы были бы на стороне тигра — он мощнее и пластичнее.
Бурый и полярный медведи весят вдвое больше льва и вооружены когтями и челюстями. В природе они не пересекаются, но биологически — медведь выигрывает бой.
Да, даже маленькие. Мамба убивает ядом — были задокументированы такие случаи. А дикобраз может серьёзно ранить иглами: известно более 50 случаев, когда это заканчивалось смертью льва.
Лев (лат. Panthera leo) — вид хищных млекопитающих, один из пяти представителей рода пантер (Panthera), относящегося к подсемейству больших кошек в составе семейства кошачьих.
Есть кроссоверы, чья цена почти не падает с годами. Они ценятся за надёжность, ликвидность и комфорт. Мы собрали топ-5 машин, которые продаются даже спустя 10 лет.