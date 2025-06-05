Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня

2:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Лев — мощный, ловкий и устрашающий хищник. Его уважают даже слоны и носороги. Но и у "царя зверей" есть слабости. В схватке один на один он может проиграть. Ниже — список животных, способных победить льва без поддержки стаи.

Фото: flickr.com by Russ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лев

Слон

Самый опасный противник. Вес — несколько тонн, плюс бивни, хобот и ноги, способные раздавить льва. Взрослая слониха защищает потомство яростно. Известен случай, когда слониха в Уганде лишила льва лапы.

Африканский буйвол

900 кг мышц и рогов. Атакует быстро, внезапно, и может сбить льва с ног, пробив его рогами. В стаде — настоящая армия. Но даже один разъярённый бык способен смертельно ранить хищника.

Бегемот

Пожалуй, самое недооценённое существо Африки. До 1500 кг массы, огромные клыки, челюсти, разрушающие кости одним укусом. Лев редко нападает на бегемота — и правильно делает.

Нильский крокодил

Охотится у воды, достигает 5 м в длину. Одиночное нападение может стоить льву головы — в буквальном смысле. Крокодилы не раз поедали даже взрослых особей.

Носорог

1,5 тонны брони с рогом длиной до полутора метров. В драке льву практически нечего противопоставить: при ударе рог пробивает насквозь. Встречи заканчиваются трагически — для льва.

Тигр

Амурский и бенгальский тигры крупнее и тяжелее льва, но живут в другой части света. Тем не менее, в гипотетической схватке шансы были бы на стороне тигра — он мощнее и пластичнее.

Медведи

Бурый и полярный медведи весят вдвое больше льва и вооружены когтями и челюстями. В природе они не пересекаются, но биологически — медведь выигрывает бой.

Черная мамба и дикобраз

Да, даже маленькие. Мамба убивает ядом — были задокументированы такие случаи. А дикобраз может серьёзно ранить иглами: известно более 50 случаев, когда это заканчивалось смертью льва.

Уточнения

Лев (лат. Panthera leo) — вид хищных млекопитающих, один из пяти представителей рода пантер (Panthera), относящегося к подсемейству больших кошек в составе семейства кошачьих.

