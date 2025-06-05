Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зелёный враг: какие деревья тихо вредят дачному участку
Невозможно представить, но это правда: в мире существует круизный лайнер в пять раз тяжелее Титаника
Огородники в восторге: соседи для картофеля, которые реально работают
Лавровый лист у двери: простая защита от насекомых, о которой вы не знали
Ваш крем за кулисами устроил бунт — и кожа его уже чувствует
Плацкарты из прошлого: почему мы до сих пор скучаем по поездам СССР
Электронные книги в России: кто стал королём рынка цифрового чтения
Лазанья, от которой дети визжат, а взрослые прячут ложки: сладкий шедевр без духовки
Абсолютные хиты: названы три самых популярных сериала Netflix

Одна пробирка — и кошка уже всё поняла: кто вы, откуда и можно ли вам доверять

1:30
Зоосфера

Связь между котами и их владельцами глубже, чем может показаться. Исследование японских учёных доказало: кошки умеют отличать знакомые запахи от новых — и делают это весьма осознанно.

Кошка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка

Коты действительно узнают своих людей по запаху

В эксперименте участвовали 30 котов и их хозяева. Каждый владелец предоставил свой запах, а также были собраны образцы от восьми незнакомцев — людей без домашних животных. Все запахи поместили в пробирки и предложили котам на выбор.

Коты нюхают незнакомцев дольше

Оказалось, что коты гораздо дольше интересовались пробирками с запахами посторонних людей. Учёные считают, что это связано с любопытством и тем, что знакомые запахи не вызывают у котов беспокойства — они узнают "своих" и не тратят на это много времени.

Правое полушарие — тревожный анализатор

Видео показали интересную деталь: нюхая пробирки с незнакомыми запахами, коты чаще задействовали правую ноздрю. Это может указывать на то, что правое полушарие мозга, ответственное за восприятие тревожных сигналов, активируется при контакте с неизвестным.

Нос у кота — как социальный радар

Это исследование добавляет ещё одно подтверждение тому, насколько развито у кошек обоняние. Для них запах — это способ понять, кто рядом: свой или чужой, безопасный или настораживающий.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Лось, которого боятся медведи: в России зафиксировано нечто из другой природы
Домашние животные
Лось, которого боятся медведи: в России зафиксировано нечто из другой природы Аудио 
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
Домашние животные
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать Аудио 
Больше веса или больше повторений: что лучше для набора мышечной массы?
Новости спорта
Больше веса или больше повторений: что лучше для набора мышечной массы? Аудио 
Популярное
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие

Есть кроссоверы, чья цена почти не падает с годами. Они ценятся за надёжность, ликвидность и комфорт. Мы собрали топ-5 машин, которые продаются даже спустя 10 лет.

Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Глубокий тыл отменяется: Кедми призвал Россию не расслабляться даже в Сибири Дмитрий Плотников Все застыли в ожидании ответа Путина за диверсии и теракты ВСУ Любовь Степушова Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров
ТОП-5 лучших машин с пробегом до 1 миллиона рублей
Стало известно, что грозит организаторам выступлений Пугачёвой в России
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Последние материалы
Жуткие ожоги и заражённые участки: как остановить борщевик
Змея на огороде? Есть способ выгнать её, не приближаясь
Когда в холодильнике пусто, а хочется вкусно: эта паста влюбит с первой вилки
У этой мамы всё серьёзно: её детёныш съедает братьев ещё до рождения
Увлажняют круче воды и вкуснее в сто раз: вот что реально нужно пить
Технологии грузового транспорта СССР: инженерные решения и инновации
Минимализм в ванной: 7 вещей, которые пора убрать, чтобы не захламлять пространство
Григорий Лепс показал пикантное фото с 19-летней невестой
Сколько бёрпи вы можете сделать за 60 секунд? Вот что это говорит о вашей физической форме
Nissan начал регистрацию брендов в России: что это значит для авторынка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.