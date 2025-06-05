Одна пробирка — и кошка уже всё поняла: кто вы, откуда и можно ли вам доверять

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Связь между котами и их владельцами глубже, чем может показаться. Исследование японских учёных доказало: кошки умеют отличать знакомые запахи от новых — и делают это весьма осознанно.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Кошка

Коты действительно узнают своих людей по запаху

В эксперименте участвовали 30 котов и их хозяева. Каждый владелец предоставил свой запах, а также были собраны образцы от восьми незнакомцев — людей без домашних животных. Все запахи поместили в пробирки и предложили котам на выбор.

Коты нюхают незнакомцев дольше

Оказалось, что коты гораздо дольше интересовались пробирками с запахами посторонних людей. Учёные считают, что это связано с любопытством и тем, что знакомые запахи не вызывают у котов беспокойства — они узнают "своих" и не тратят на это много времени.

Правое полушарие — тревожный анализатор

Видео показали интересную деталь: нюхая пробирки с незнакомыми запахами, коты чаще задействовали правую ноздрю. Это может указывать на то, что правое полушарие мозга, ответственное за восприятие тревожных сигналов, активируется при контакте с неизвестным.

Нос у кота — как социальный радар

Это исследование добавляет ещё одно подтверждение тому, насколько развито у кошек обоняние. Для них запах — это способ понять, кто рядом: свой или чужой, безопасный или настораживающий.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



