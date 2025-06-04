Стресс, агрессия и лужи мимо лотка: кошки реагируют на соседей иначе, чем вы думалиcat_group_stress

1:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки не всегда рады делить дом с себе подобными. Опрос, проведённый Британской ветеринарной ассоциацией, показал: жизнь в многокошачьей семье часто вызывает у питомцев стресс и проблемы с поведением.

Фото: Own work by D.Maillard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ бирманская кошка

Кошки чаще испытывают стресс рядом с другими кошками, а не с собаками

Стресс начинается с соседства

Среди 520 опрошенных ветеринаров 41% отметили, что именно проживание с другими кошками чаще всего приводит к поведенческим нарушениям у их пациентов. А вот соседи в лице собак вызывают беспокойство всего у 7% животных.

Почему кошки не ладят между собой

Доктор Ж. Шоттон выделила несколько причин напряжённости между кошками:

— отсутствие совместимости в "кошачьей группе";

— нехватка ресурсов вроде мисок, воды и туалетов;

— слишком много кошек на одной территории.

Все эти факторы усиливают тревожность и провоцируют нежелательное поведение.

Как проявляется стресс у кошки

Живя в состоянии постоянного напряжения, кошки начинают чрезмерно вылизываться, могут часто и громко мяукать, становиться агрессивными или, наоборот, пугливыми. Также нередки проблемы с туалетом — они могут начать мочиться в неположенных местах.

Что важно знать хозяевам

Даже если у вас несколько дружелюбных питомцев, важно следить за тем, чтобы у каждого была своя "зона комфорта" — личный доступ к пище, воде, укрытиям и лотку. Иначе "кошачье общежитие" может быстро превратиться в зону конфликта.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



