Стресс, агрессия и лужи мимо лотка: кошки реагируют на соседей иначе, чем вы думалиcat_group_stress

Кошки не всегда рады делить дом с себе подобными. Опрос, проведённый Британской ветеринарной ассоциацией, показал: жизнь в многокошачьей семье часто вызывает у питомцев стресс и проблемы с поведением.
Стресс начинается с соседства
Среди 520 опрошенных ветеринаров 41% отметили, что именно проживание с другими кошками чаще всего приводит к поведенческим нарушениям у их пациентов. А вот соседи в лице собак вызывают беспокойство всего у 7% животных.
Почему кошки не ладят между собой
Доктор Ж. Шоттон выделила несколько причин напряжённости между кошками:
— отсутствие совместимости в "кошачьей группе";
— нехватка ресурсов вроде мисок, воды и туалетов;
— слишком много кошек на одной территории.
Все эти факторы усиливают тревожность и провоцируют нежелательное поведение.
Как проявляется стресс у кошки
Живя в состоянии постоянного напряжения, кошки начинают чрезмерно вылизываться, могут часто и громко мяукать, становиться агрессивными или, наоборот, пугливыми. Также нередки проблемы с туалетом — они могут начать мочиться в неположенных местах.
Что важно знать хозяевам
Даже если у вас несколько дружелюбных питомцев, важно следить за тем, чтобы у каждого была своя "зона комфорта" — личный доступ к пище, воде, укрытиям и лотку. Иначе "кошачье общежитие" может быстро превратиться в зону конфликта.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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