Глубоководный обитатель внезапно стал героем науки — и это далеко не единственный сюрприз

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2:15
Зоосфера

В австралийских водах обнаружен необычный обитатель морских глубин — крошечный осьминог с телом, похожим на оладью, и огромными глазами. Его официальное имя — осьминог Карнарвон (Opisthoteuthis carnarvonensis). Этот вид стал десятым новым открытием, сделанным во время экспедиции на борту научного судна RV Investigator в 2022 году.

Осьминог
Фото: commons.wikimedia.org by Pseudopanax, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Осьминог

Глубины раскрывают тайны: у берегов Австралии найден новый вид осьминога

Миссия проходила у берегов Западной Австралии — в морских парках Гаскойн и Карнарвонский каньон, которые до сих пор почти не исследовались. Учёные из CSIRO и Тасманийского музея обследовали дно на глубинах от 1044 до 1510 метров и собрали десятки образцов, среди которых оказался и "осьминог-оладья".

Миниатюрный житель морского дна

Осьминог Карнарвон — всего около 4 см в диаметре. Он принадлежит к семейству осьминогов-дамбо, известных своими округлыми телами, студенистой консистенцией и огромными глазами. Эти создания не могут менять цвет, не выпускают чернила и ведут крайне медленный образ жизни — всё ради выживания в тёмных глубинах океана.

Почему открытия вроде этого важны

Новые виды, такие как осьминог Карнарвон, подчёркивают богатство и уязвимость морского биоразнообразия. Они помогают лучше понимать экосистемы и важность сохранения морских парков. Как отметили учёные, более тысячи ещё неописанных видов ожидают своего открытия в глубинах Индийского океана.

Море ещё хранит секреты

Судно RV Investigator открыло доступ в мир, который раньше оставался вне досягаемости. Теперь эти исследования играют важную роль в сохранении природных ценностей и поддержке таксономистов — людей, которые описывают и классифицируют новые формы жизни.

Маленький осьминог из глубин напоминает: океан полон неизведанного, и в каждой капле может скрываться удивительное открытие.

Уточнения

Осьмино́ги - самый известный отряд головоногих моллюсков.

Автор Дмитрий Тезнев
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