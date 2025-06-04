Многие собаки выбирают именно это место для сна — и вот что это на самом деле значит

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки — не просто питомцы, а настоящие члены семьи. Они всё чаще разделяют с нами не только прогулки и заботу, но и подушки. Но почему собака выбирает именно ваше спальное место?

Фото: Designed be Freepik by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Собака потягивается

Почему собаки любят спать на подушке хозяина

Когда собака спит на подушке своего человека, она делает это не из-за мягкости или привычки. Для неё подушка — это безопасная зона, пропитанная вашим запахом, который дарит спокойствие и чувство защищённости.

Обоняние как проводник к доверию

Запах хозяина действует на собаку как якорь. Он вызывает у неё чувство принадлежности и уверенности, помогает расслабиться и почувствовать себя в безопасности. Это не просто привычка — это проявление глубокой эмоциональной связи.

Сон рядом с собакой полезен для вас обоих

Исследования показывают, что совместный сон с питомцем может положительно влиять и на человека. В опросе клиники Майо более половины участников, спящих со своими собаками, отметили улучшение качества сна. Тепло и близость животного помогают расслабиться, а физический контакт стимулирует выработку окситоцина — гормона, снижающего уровень стресса.

Почему собака выбирает именно вас

Собаки ищут не только комфорт, но и эмоциональное спокойствие. Сон рядом с любимым человеком помогает им снизить тревожность, почувствовать себя защищённо, а также просто побыть ближе. Это инстинктивное поведение, продиктованное доверием, которое формируется в процессе совместной жизни.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



