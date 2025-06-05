Министерство природы рассказало о судьбе косулят в Хабаровском крае

1:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В лесах Хабаровского края заканчивается отёл косуль. Ранние косулята уже учатся пробовать взрослую пищу и следуют за матерями, но многие не доживают даже до осени. По данным регионального минприроды, выживает лишь от 13 до 33% новорождённых, и в тяжёлые зимы этот показатель может снизиться до 10%, вещает новостной портал transsibinfo. com.

Фото: Own work by Anil Öztas wikidata:Q120083272, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ косуля

Один из главных факторов риска — вмешательство человека. Находя одинокого малыша, многие решают, что он брошен, и стремятся "спасти". Однако мать в это время где-то рядом и регулярно навещает детёныша. Она не остаётся с ним постоянно, чтобы не привлечь хищников запахом, и кормит его несколько раз в день.

Как выживают новорождённые

Маленькие косулята весят менее полутора килограммов и умеют прекрасно прятаться. Их пятнистая шерсть сливается с травой, а отсутствие запаха делает их почти незаметными. Чтобы увеличить шансы на выживание, самка прячет своих детёнышей в разных местах и навещает по очереди.

Через несколько недель косулята начинают пробовать траву и передвигаться вместе с матерью, но продолжают кормиться молоком до нескольких месяцев.

Нельзя ни в коем случае брать малыша на руки. Даже краткий контакт оставляет запах человека, и это может отпугнуть мать или, наоборот, привлечь хищника.

Что ещё нужно знать о косулях

В Хабаровском крае обитает маньчжурская косуля — один из трёх российских подвидов. Её легко отличить по рыжеватому пятну под хвостом — это своеобразное "зеркало". Оно помогает детёнышам не теряться в траве, а взрослым — подавать сигнал тревоги при опасности. Это пятно также сбивает с толку хищников, мешая им точно преследовать убегающую косулю.

Уточнения

Косу́ли — род оленей, обитающих на территории Евразии.

