Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жаль, ведь старались: машины, чей внешний вид не переживёт моду
Сын Виктории Бекхэм замаскировал татуировку в честь матери: как его выбор расколол семью
Каждый вечер он смотрит на закат: поведение лемура поставило учёных в тупик
Монстр, который видел Наполеона: на глубине океана нашли существо старше двух веков
Клубника сгниёт без шанса, если не рассыпать по грядке одну важную вещь
Всего 5 минут в день: упражнение, которое заменит спортзал тем, кому за 60
Зарубежные блюда, которые прижились в СССР и России
Минфин бьёт тревогу: бюджет теряет десятки миллиардов на нефти
Как есть и не толстеть: 10 продуктов с минимальной калорийностью

Министерство природы рассказало о судьбе косулят в Хабаровском крае

1:57
Зоосфера

В лесах Хабаровского края заканчивается отёл косуль. Ранние косулята уже учатся пробовать взрослую пищу и следуют за матерями, но многие не доживают даже до осени. По данным регионального минприроды, выживает лишь от 13 до 33% новорождённых, и в тяжёлые зимы этот показатель может снизиться до 10%, вещает новостной портал transsibinfo. com.

косуля
Фото: Own work by Anil Öztas wikidata:Q120083272, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
косуля

Один из главных факторов риска — вмешательство человека. Находя одинокого малыша, многие решают, что он брошен, и стремятся "спасти". Однако мать в это время где-то рядом и регулярно навещает детёныша. Она не остаётся с ним постоянно, чтобы не привлечь хищников запахом, и кормит его несколько раз в день.

Как выживают новорождённые

Маленькие косулята весят менее полутора килограммов и умеют прекрасно прятаться. Их пятнистая шерсть сливается с травой, а отсутствие запаха делает их почти незаметными. Чтобы увеличить шансы на выживание, самка прячет своих детёнышей в разных местах и навещает по очереди.

Через несколько недель косулята начинают пробовать траву и передвигаться вместе с матерью, но продолжают кормиться молоком до нескольких месяцев.

Нельзя ни в коем случае брать малыша на руки. Даже краткий контакт оставляет запах человека, и это может отпугнуть мать или, наоборот, привлечь хищника.

Что ещё нужно знать о косулях

В Хабаровском крае обитает маньчжурская косуля — один из трёх российских подвидов. Её легко отличить по рыжеватому пятну под хвостом — это своеобразное "зеркало". Оно помогает детёнышам не теряться в траве, а взрослым — подавать сигнал тревоги при опасности. Это пятно также сбивает с толку хищников, мешая им точно преследовать убегающую косулю.

Уточнения

Косу́ли — род оленей, обитающих на территории Евразии.

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Авто
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие Аудио 
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
Домашние животные
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать Аудио 
Больше веса или больше повторений: что лучше для набора мышечной массы?
Новости спорта
Больше веса или больше повторений: что лучше для набора мышечной массы? Аудио 
Популярное
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие

Есть кроссоверы, чья цена почти не падает с годами. Они ценятся за надёжность, ликвидность и комфорт. Мы собрали топ-5 машин, которые продаются даже спустя 10 лет.

Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
ТОП-5 лучших машин с пробегом до 1 миллиона рублей
Стало известно, что грозит организаторам выступлений Пугачёвой в России
Сводка с фронта: в армии Украины зреет бунт, Путин и не думает встречаться с главой террористов Дмитрий Плотников Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров Шойгу в Пхеньяне обсудит вопросы расширения военного участия КНДР в СВО. КНДР ждёт экономический бум Любовь Степушова
Два километра — и минус мотор: как поездка за хлебом добивает машину изнутри
Рыба, которая дышит воздухом и ползает по суше: африканское чудо из ила
Лень перелопачивать? Этот способ ускорит компост без единого взмаха лопатой
Лень перелопачивать? Этот способ ускорит компост без единого взмаха лопатой
Последние материалы
Уловки продавцов: секрет пышного цветения гортензии кроется в одном незаметном признаке
Сводка с фронта: в армии Украины зреет бунт, Путин и не думает встречаться с главой террористов
Либо выше ростом, либо кое-что ещё: Водонаева предъявила требования к будущему избраннику — это звучит категорично
Ешь его каждый день — а пользы почти нет? Орех, который зря считают суперфудом
Кузов не прощает ошибок: мелочи, которые превращают блестящий авто в матовый кошмар
Легендарный Мартин Скорсезе ушёл из кинотеатров: что его расстраивает?
Аренда жилья в России: три категории квартир теряют популярность — как это повлияло на стоимость
Учёные открыли способ стать сильнее без спортзала и долгих тренировок: всего 3 секунды в день
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Министерство природы рассказало о судьбе косулят в Хабаровском крае
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.