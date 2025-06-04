Популярные породы собак стремительно набирают популярность — но именно эти четыре вызывают тревогу

2:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ветеринары обращают внимание владельцев на скрытые проблемы со здоровьем, которые могут подстерегать у самых любимых мелких пород собак. Особенно стоит быть настороже, если у вас кокапу, кавапу, чихуахуа или такса — эти породы всё чаще появляются в домах, но далеко не все знают об их уязвимостях.

Фото: commons.wikimedia.org by Gabriela Vega, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Чихуахуа

Почему популярные маленькие собаки требуют особого внимания к здоровью

Спрос на маленьких собак вырос за последние годы — они компактные, милые и, кажется, требуют меньше хлопот. Но за внешней прелестью могут скрываться серьёзные трудности. Кокапу часто сталкиваются с ожирением и дисплазией тазобедренного сустава. Правильное питание, движение и даже гидротерапия могут существенно улучшить ситуацию.

Кокапу: сладкоежка с риском для суставов

Кавапу подвержены вывиху коленной чашечки — если ваша собака "подпрыгивает" на одной лапе, это повод для визита к ветеринару. Также у этой породы часто бывают проблемы с зубами. Помочь может простая рутина: чистка зубов, сбалансированное питание и натуральные добавки вроде мяты и морских водорослей.

Кавапу и проблемы с коленями и зубами

У чихуахуа маленький рот и тесно посаженные зубы, что делает их уязвимыми к пародонтозу. Здесь особенно важно следить за гигиеной полости рта и включать в рацион поддерживающие здоровье добавки.

Чихуахуа и их тесный рот: как избежать пародонтоза

Таксы, с их узнаваемым телосложением, подвержены заболеванию межпозвоночных дисков. Они не переносят лишнего веса — короткие лапы и длинная спина создают нагрузку на позвоночник. Регулярные, щадящие упражнения, уход за весом и физиотерапия могут помочь сохранить подвижность и качество жизни.

Таксы и опасность для позвоночника

Важно понимать: наличие породы не означает наличие проблемы. Но знание рисков и забота о питомце делают огромную разницу — ведь даже маленькие собаки заслуживают большой любви и внимания.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



