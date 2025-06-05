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Редкие пингвины Гумбольдта переехали из Владивостока в зоопарки трёх городов

1:28
Зоосфера

Шестнадцать пингвинов Гумбольдта покинули Приморский океанариум, чтобы обосноваться в зоопарках Москвы, Воронежа и Нижнего Новгорода, вещает новостной портал vostokmedia.com. Все принимающие учреждения прошли проверку и получили официальные разрешения на содержание этих редких птиц, соответствующие российским нормам.

Пингвины
Фото: Freepik by kamchatka, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Пингвины

Переселение не стало неожиданностью — к нему тщательно готовились. Птицы прошли обязательный месячный карантин, а в отбор попали только здоровые взрослые особи, в том числе уже сложившиеся пары. У таких пар есть все шансы на успешное размножение в новых условиях.

Как появилась крупнейшая в России стая

Стая пингвинов Гумбольдта во Владивостоке — крупнейшая в стране. Всё началось в 2018 году, когда в океанариум из Чехии прибыли 14 особей. С тех пор на свет появилось более 40 птенцов. За эти годы специалисты научились не только ухаживать за птицами, но и точно определять их пол с помощью молекулярно-генетических методов.

Благодаря накопленному опыту, сотрудники океанариума консультируют коллег по всей России и продолжают следить за судьбой пингвинов, уехавших в другие города. В будущем именно такой обмен может стать залогом сохранения популяции редких видов.

Уточнения

пингви́ны — семейство нелетающих морских птиц, единственное современное в отряде пингвинообра́зных (Sphenisciformes). 

Автор Дмитрий Тезнев
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