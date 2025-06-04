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Кошки заражаются птичьим гриппом — вирус уже на пороге человеческих домов

1:59
Зоосфера

Птичий грипп традиционно считается болезнью птиц, но последние вспышки показали: он всё чаще поражает и кошек, вещает новостной портал tmn.aif.ru. Особую тревогу вызывает штамм H5N1 — именно он умеет мутировать и передаваться между разными видами. Домашние питомцы могут заразиться, просто съев инфицированную птицу или контактируя с её слюной, помётом и даже перьями.

Женщина страдает аллергией на домашних животных
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина страдает аллергией на домашних животных

Кошки нередко становятся переносчиками, ведь прирождённый охотничий инстинкт толкает их к контакту с дикой природой. Именно это делает их потенциальным звеном между птицами и людьми, а значит — фактором риска.

Как болезнь проявляется и что с ней делать

С момента заражения проходит всего пара дней. Потом появляются тревожные сигналы: чихание, кашель, вялость, высокая температура, отказ от еды. В тяжёлых случаях начинаются судороги, нарушается координация, наблюдаются проблемы с пищеварением.

Лечения, способного полностью справиться с вирусом, пока не существует. Всё, что остаётся — поддержка организма: капельницы, противовирусные препараты, жаропонижающие. При своевременной помощи шансы выжить есть, но в тяжёлых случаях вероятность летального исхода может доходить до 60 процентов.

Как уберечь питомца от опасности

Лучшее решение — профилактика. Не выпускайте кошку на улицу в период эпидемий, не давайте ей сырое мясо, чаще обрабатывайте её миски, игрушки и лоток. Даже одна инфицированная птица может стать причиной серьёзных проблем.

И ещё один важный момент — не паникуйте. Угроза глобального заражения на данном этапе лишь гипотетическая. Главное — наблюдать за питомцем и быть готовыми действовать, если что-то пойдёт не так.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Дмитрий Тезнев
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