Сон в жаре — риск для жизни: почему собакам нужна прохлада даже ночью

Где должна спать собака — вечная тема для споров среди владельцев. В кровати с хозяином, в отдельной комнате или на веранде? Ответ, как всегда, зависит от множества факторов. Но есть один момент, в котором ветеринары едины: собакам нужен прохладный и защищённый от жары уголок.
Собаки, как и волки, по своей природе приспособлены к жизни в стае и любят быть рядом с человеком. Однако организм собаки гораздо хуже справляется с перегревом, чем человеческий. Резкое повышение температуры может привести к обезвоживанию и тепловому удару, а сильное похолодание — к гипотермии. Оба состояния потенциально смертельны.
Поэтому специалисты советуют: даже если у вас есть двор или балкон, животное должно иметь возможность укрыться в прохладном, затенённом и защищённом от дождя помещении. Особенно это важно в жару или ненастье.
Если позволяет пространство, устройте собаке две зоны:
Так питомец сам выберет, где ему комфортнее.
45% владельцев в США позволяют своим собакам спать с ними в одной постели. Это сближает, создаёт чувство безопасности и тепла. Но если у кого-то в доме аллергия или чуткий сон, лучше выбрать компромисс: пусть собака спит в вашей комнате, но в собственной лежанке.
Такое решение делает сон комфортным и снижает тревожность у питомца.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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