Сон в жаре — риск для жизни: почему собакам нужна прохлада даже ночью

2:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Где должна спать собака — вечная тема для споров среди владельцев. В кровати с хозяином, в отдельной комнате или на веранде? Ответ, как всегда, зависит от множества факторов. Но есть один момент, в котором ветеринары едины: собакам нужен прохладный и защищённый от жары уголок.

Фото: unsplash.com by Dominik QN, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

Почему прохлада — жизненно важна

Собаки, как и волки, по своей природе приспособлены к жизни в стае и любят быть рядом с человеком. Однако организм собаки гораздо хуже справляется с перегревом, чем человеческий. Резкое повышение температуры может привести к обезвоживанию и тепловому удару, а сильное похолодание — к гипотермии. Оба состояния потенциально смертельны.

Поэтому специалисты советуют: даже если у вас есть двор или балкон, животное должно иметь возможность укрыться в прохладном, затенённом и защищённом от дождя помещении. Особенно это важно в жару или ненастье.

Идеальный вариант — свобода выбора

Если позволяет пространство, устройте собаке две зоны:

Уютное место внутри дома, вдали от сквозняков и батарей;

Крытую зону на улице для дневного отдыха, игр и принятия солнечных ванн.

Так питомец сам выберет, где ему комфортнее.

Спать вместе или поодиночке

45% владельцев в США позволяют своим собакам спать с ними в одной постели. Это сближает, создаёт чувство безопасности и тепла. Но если у кого-то в доме аллергия или чуткий сон, лучше выбрать компромисс: пусть собака спит в вашей комнате, но в собственной лежанке.

Как выбрать правильную лежанку

Уберите её от сквозняков, батарей и окон.

Разместите там, где собаке нравится спать.

Учтите, что днём и ночью предпочтения могут отличаться.

Можно поставить несколько лежанок в разных комнатах — собака сама выберет удобное место.

Такое решение делает сон комфортным и снижает тревожность у питомца.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

