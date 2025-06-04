Рыба, которая дышит воздухом и ползает по суше: африканское чудо из ила

2:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В африканских болотах и пересыхающих реках живёт нечто, будто сошедшее со страниц доисторического романа. Африканская двоякодышащая рыба — один из немногих видов, которые могут буквально переждать засуху под землёй, дыша воздухом. Она не просто выживает без воды, но и медленно, будто ленивый угорь, передвигается по суше в поисках нового водоёма. Знакомьтесь с протоптером — живым ископаемым, которому 400 миллионов лет, и он до сих пор не собирается исчезать.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Африканская двоякодышащая рыба в воде

Кто это такой

Protopterus annectens — африканская двоякодышащая рыба, представитель древней линии саркоптеригий. У неё есть и жабры, и настоящие лёгкие. Это позволяет ей дышать воздухом, когда воды вокруг нет. Она напоминает угря с нитевидными плавниками и гладкой шкурой. Но главное — это её суперспособность: зарываться в сухую землю и спать там, словно в анабиозе, до полугода.

Как она ходит

Ходить, как мы привыкли, она не умеет. Но двигается по мокрой почве, сокращая мышцы тела и помогая себе редуцированными плавниками. Этот "ползучий" стиль передвижения позволяет ей перебраться в соседние водоёмы, если родной начинает пересыхать.

Где живёт

Она обитает в водоёмах стран Западной и Центральной Африки: от Сенегала до Камеруна. Любит мутные, медленные реки и болота. Во время сезона дождей активно охотится, а в сухой период зарывается в ил и впадает в оцепенение — её "спящий кокон" из слизи защищает от высыхания.

Чем питается

Добыча — мелкая рыбёшка, насекомые, моллюски, земноводные. Благодаря зубным пластинам, протоптер легко дробит раковины и хитин. Питается всасыванием — эффективно в мутной воде, где на зрение не особо полагаешься.

Как размножается

В сезон дождей самец строит гнездо, охраняет икру и заботится о потомстве. Мальки сначала дышат жабрами, но потом "переходят на лёгкие". Это буквально эволюция в миниатюре — от воды к воздуху.

Исчезает ли этот вид

Нет, он всё ещё широко распространён, но сталкивается с угрозами: загрязнение, дамбы, осушение болот, а местами — вылов ради еды. Тем не менее, он официально числится как "вид под наименьшей угрозой" и живёт до 20 лет.

Ходит ли по суше

Да и нет. Это не бодрый бегун по песку вроде илистого прыгуна, а скорее ленивый ползун по илу. Но факт остаётся: рыба, которая выходит на сушу, дышит воздухом и засыпает в земле на месяцы, — это нечто.

Уточнения

Прото́пте́ры (лат. Protópterus) — род лопастепёрых рыб надотряда двоякодышащих.

