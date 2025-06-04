Тасманский тигр: как вымершее животное до сих пор преследует учёных

2:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Последнего тасманийского тигра (он же тилацин) официально признали вымершим в 1982 году. Но вот парадокс — десятки людей продолжают утверждать, что видели его в дикой природе спустя годы. Один из самых впечатляющих случаев произошёл в 1982 году, когда рейнджер Ханс Наардинг посреди ночи в глухом лесу Тасмании осветил фонариком существо с полосатой спиной и "волчьим взглядом". По его словам, это был взрослый тилацин.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Тилацин (тасманийский тигр) в дикой природе

Стёрт, но не забыт

Хотя последняя особь умерла в зоопарке Хобарта ещё в 1936 году, в Тасмании живёт убеждённость — тилацины всё же могли пережить XX век. И не только в рассказах романтиков. Биолог Барри Брук проанализировал более 1200 сообщений о наблюдениях и построил модель, по которой вид, возможно, исчез не ранее 2000-х. А может — и вовсе нет.

Где он может скрываться

Тасмания — это 64 тысячи км², почти половина которой — заповедники. Густые заросли, труднодоступные ущелья и болота — идеальное укрытие для редкого зверя. Некоторые ученые считают, что если тилацин где-то и уцелел, то в юго-западной части острова. Однако доказательств по-прежнему нет.

Ошибки зрения или тайна природы

Многие наблюдения могли быть ложными — люди путали домашних кошек или валлаби с экзотическим хищником. Но есть и те, кто знает местность, изучал дикую природу годами и уверены: видели нечто иное. И не исключено, что это был именно тилацин.

Почему все надеются, что он жив

Тилацин — символ утраты, вызванной деятельностью человека. Он не похож ни на кого: сумчатый, хищный, внешне напоминающий собаку, но не имеющий с ней ничего общего. Его возможное возвращение стало бы не просто сенсацией — это был бы символ надежды и шанс исправить старую ошибку.

Так вымер ли тилацин? Возможно. Но пока не будет найдено тело или, наоборот, сделан чёткий снимок, он будет жить — в тайге Тасмании и в нашей фантазии.

Уточнения

Су́мчатый волк или тасмани́йский волк, или тилаци́н (лат. Thylacinus cynocephalus) — вымерший вид хищных сумчатых млекопитающих, полностью истреблённый человеком в 1930-х годах.

