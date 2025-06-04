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Пока львица ловит обед, лев дремлет в кустах — что скрывается за образом охотника

2:19
Зоосфера

Царь зверей — звучит гордо, но лев не всегда оправдывает свою корону. За его величественной гривой скрывается далеко не идеальный характер.

Лев
Фото: flickr.com by Airwolfhound, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лев

Без пафоса: лев в быту

Лев не охотится на сильных. Его цель — те, кто слаб, ранен или не может убежать. Крупная добыча, вроде буйвола или жирафа, требует хитрости: удушающий укус в шею — и только если повезёт. Но если попалась мелочь — лев может начать есть ещё до того, как жертва испустит дух.

Папа Симба — тот ещё ревизор

Когда молодой самец занимает чужой прайд, первым делом он избавляется от котят соперника. И даже к своим детям он не особо нежен: если вожак не доел — малыши рискуют оказаться не только без ужина, но и под лапой. Всё внимание — себе любимому.

Вожак на минималках

В борьбе за пищу самки ведут охоту, выбирают маршрут, догоняют добычу. Лев? Он дремлет в сторонке. Но на обед приходит первым — выбрать самый сочный кусок. Потом разрешает есть остальным. Детвора — в конце очереди.

Гиены — враги номер один

С гиенами у льва настоящая война. Он их не ест, он их искореняет. За наглость, за смех, за попытку украсть еду. Их истребляют, как комаров: раздражают — значит, мешают.

Агрессия по наследству

Лев уничтожает всё, что может конкурировать: гепарды, леопарды, сервалы. Уничтожает с котятами. И не потому, что голоден, а потому что так безопаснее. Враг, не успев вырасти, уже не опасен.

Король, но не пловец

В воде лев теряет уверенность. Переплывает реки только в крайнем случае. На суше может и на крокодила ринуться, но в воде — шаг назад. В Ниле львицы идут первыми — царь ждёт на берегу.

Когда человек в меню

Ослабевший или раненый лев может переключиться на двуногих. Медленнее, легче догнать, не так опасны. И если однажды попробовал — может не остановиться. Цавоские львы знали это на вкус…

Уточнения

Лев (лат. Panthera leo) — вид хищных млекопитающих, один из пяти представителей рода пантер (Panthera), относящегося к подсемейству больших кошек в составе семейства кошачьих.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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