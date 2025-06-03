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Когда питомец замирает от тревоги — как животные чувствуют беду до того, как она пришла

2:04
Зоосфера

Мы часто называем животных "братьями меньшими". Но что, если они вовсе не "меньшие" — просто другие? Без логики и слов, но с душой, которая чувствует наш страх и любовь острее, чем мы сами.

Дружба кошки и собаки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дружба кошки и собаки

Душа есть. Но она не "меньше"

Душа есть у всего живого — даже у растений и минералов в самой примитивной форме. А у животных она ничем не хуже человеческой. Это та же самая божественная искра — только обёрнута в иное тело и сознание.

Что отличает их от нас

У животных развиты только два тонких тела — эфирное и астральное. Это значит, они ощущают эмоции и физические состояния, но абстрактное мышление и философия им недоступны. Вместо этого — глубокое чувство момента и связь с миром без барьеров.

Они видят то, что не видим мы

Животные не фильтруют реальность логикой. Они открыты всему — предчувствиям, энергиям, даже призрачным сущностям. Их восприятие мира интуитивно и эмоционально. Особенно ярко это проявляется у тех, кто живёт рядом с человеком.

Любят по-своему, но искренне

Собаки буквально захлёбываются от счастья при виде любимого человека — это чистая, необъятная радость. Кошки "купаются" в нашей энергетике, лошади долго присматриваются, но потом чувствуют хозяина, как часть стада. Любовь у них — без лишнего шума, но очень настоящая.

Боль — это не абстракция

Для животных страдание — это не философия, а конкретное "плохо здесь и сейчас". Они не задаются вопросом "почему", они просто остро чувствуют каждую эмоцию, каждый холод, каждый укол.

Общение без слов

Стаи и стада живут на эмоциональной волне. Один напуган — остальные уже знают. Домашние питомцы "читают" нас не по словам, а по вибрациям. И часто понимают лучше, чем мы сами себ

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства. Животные являются основным объектом изучения зоологии.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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