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Коты с характером солнца: почему именно рыжие становятся любимцами детей

1:49
Зоосфера

Рыжие коты — это не просто яркий окрас. Это особая энергетика. Те, кто хоть раз приютил такого пушистого "огонька", знают: рядом с ним всегда тепло, шумно и по-настоящему весело. Но за этим внешним шармом — масса любопытных биологических и культурных особенностей.

кошка прячет нос
Фото: Wikipedia by Izemeh is licensed under GNU Free Documentation License
кошка прячет нос

Рыжесть — это ген, а не порода

Рыжими бывают и мейн-куны, и манчкины, и даже бенгалы. Всё решает доминантный ген "О", а не родословная.

Все рыжие — табби

Рыжий кот без рисунка — миф. Даже если узор почти не виден, он всё равно есть: тикированный, мраморный, пятнистый или тигровый.

Пигмент как у рыжеволосых людей

Феомеланин — виновник как кошачьей, так и человеческой рыжести. Поэтому рыжие коты и веснушки — почти всегда идут в комплекте.

Почему среди них почти нет кошек?

80% рыжих — коты. У самцов всего одна X-хромосома, и если она рыжая — другого выбора нет. У кошек — две, поэтому шансов стать огненной меньше.

Повадки — на зависть

Рыжики славятся контактностью и добродушием. Обожают детей, часто ластятся, болтливы и любят быть в центре внимания. Это не просто питомцы — это целый персонаж.

Кот-тигр: совпадение?

Ген табби, ответственный за полосатость, встречается и у диких тигров. Так что сходство — не случайность.

У них даже есть свой день

1 сентября — День рыжего кота. Повод подарить вкусняшку и сказать: "Ты — моё личное солнышко".

Рыжий = уют

Считается, что в доме с рыжим котом всегда теплее, чем без него. Пусть это не научно, но как же точно по ощущениям.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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