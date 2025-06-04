Собаки устают от жизни быстрее: что дала кошкам природа, а у псов забрала

2:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки и собаки давно стали частью семьи, но судьба распорядилась неравномерно: пушистые мурлыки нередко радуют нас до 20 лет, а хвостатые компаньоны с лаем — редко переходят порог в 13. Почему так? Ответ кроется не только в размерах, но и в инстинктах, биологии и даже человеческом вмешательстве.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка и собака

Кошка-долгожитель: что даёт ей фору

Средняя продолжительность жизни кошки — 15-20 лет. А рекордсменка, кстати, дожила до 38. У собак всё гораздо сложнее: пёс весом 3 кг может прожить 17 лет, а огромный дог — не более 7-8.

И тут вступает в игру метаболизм: чем крупнее собака, тем быстрее изнашивается её организм. Это нарушает даже привычную биологическую закономерность — "больше тело — дольше жизнь". У собак всё наоборот.

Инстинкты одиночки и природная экономия

Кошки — не командные игроки. В отличие от стайных собак, они изначально жили в одиночку и умели выживать без помощи сородичей. Это снижает риск заразиться инфекцией и делает их поведение более осторожным.

Плюс — энергетическая экономность. Кошка тратит минимум сил, умеет "впасть в экономрежим", если мало еды и воды. Собаки же привыкли делить добычу на всех — у них больше стресса и меньше шансов на выживание в одиночку.

Селекция — зло или благо

Собаки прошли через века выведения пород, часто — ради красоты и "мимишности". Отсюда — букет генетических болячек: от дисплазии у лабрадоров до проблем с дыханием у мопсов.

Кошек выводили реже и мягче. Есть проблемные породы, вроде персов, но в целом у кошек меньше генетических патологий, и потому они живут дольше.

Ветеринария помогает, но не уравнивает

Современные лекарства и диагностика продлевают жизнь и тем, и другим. Но у кошек изначально более крепкий иммунитет и меньшая склонность к хроническим заболеваниям. Поэтому они пока что побеждают в битве за долголетие.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



