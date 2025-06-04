Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бабушкин секрет: как вернуть сковородам из нержавейки зеркальный блеск за копейки
Подводный поезд-пуля: как связать Европу и Африку за 800 км/ч
Два километра — и минус мотор: как поездка за хлебом добивает машину изнутри
NASA уверено, что 10 минут прыжков могут сравниться с 30-минутной пробежкой — вот как это сделать
Ставки пошли вниз: трижды за неделю
Как я ору: Водонаева отреагировала на очередное разоблачение
Отпуск под угрозой: что за вирус пугает туристов в Турции и почему всё не так просто
Бензин испаряется, а вы даже не едете: одна привычка ворует до 10% топлива
Измельчите корки и забудьте о химикатах: натуральное удобрение для вашего огорода

Почему улитки такие медлительные? Причина не в лени — всё куда интереснее

1:35
Зоосфера

Мы привыкли считать улиток синонимом медлительности, но за их неторопливым передвижением стоит продуманная эволюционная стратегия. Улитки вовсе не ленивы — просто им не нужно торопиться.

Улитка
Фото: Own work by Charles J. Sharp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Улитка

Скользящий транспорт без суеты

Улитки двигаются, создавая волны сокращений в мускулистой «ноге», которые проходят от хвоста к голове. Эти волны буквально прокатывают их по поверхности. Но секрет в другом: улитка ползёт по собственному слизистому следу, и этот след играет двойную роль.

Сначала слизь — липкая, чтобы зацепиться за поверхность. Затем, при определённом давлении, она становится скользкой — и позволяет участкам тела легко сдвигаться вперёд. Такая техника требует много энергии и идеально подходит для медленного, но устойчивого движения по любой поверхности — даже вертикальной или шероховатой.

Спешить некуда

Большинство улиток — травоядные или падальщики. Им не нужно охотиться или убегать. У них нет хищников, от которых можно скрыться только скоростью — скорее, они полагаются на панцирь и укромные места. Поэтому быстрота просто не входит в список их приоритетов.

Зачем торопиться, если и так всё работает

Быстрее двигаться — значит расходовать больше энергии. А у улиток обмен веществ очень медленный. Для них важно быть экономными, а не резвыми. Именно поэтому медлительность — это не недостаток, а разумный выбор для их образа жизни.

Уточнения

Брюхоногие или гастроподы, или улитки - самый многочисленный класс в составе типа моллюсков (Mollusca), который включает около 110 тыс. видов, в России — 1620 видов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Грибной хит: как не пропустить самый вкусный лесной гриб
Еда и рецепты
Грибной хит: как не пропустить самый вкусный лесной гриб Аудио 
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Наука и техника
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Российские автолюбители массово отказываются от кроссоверов — причина удивит
Авто
Российские автолюбители массово отказываются от кроссоверов — причина удивит Аудио 
Популярное
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах

Некоторые новые авто удивляют не качеством, а количеством поломок уже в первые дни. Рассказываем, какие модели лучше обходить стороной.

Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Лось, которого боятся медведи: в России зафиксировано нечто из другой природы
Она текла миллионы лет: на Марсе нашли реку, которая могла быть колыбелью чужой цивилизации
Мединский — хунте: не устраивайте дешёвый спектакль для бездетных европейских старух Дмитрий Плотников Эксперт оценил притормаживание Россией строительства трёх ТЭЦ в Казахстане Любовь Степушова Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были Сергей Лебедев
Рискуют, но идут: танкеры обходят российские воды после задержания Green Admire
Криштиану Роналду покидает свою команду: известен клуб, куда он может перейти
Плоский живот без зала: два простых упражнения для плоского живота — делаем их, не вставая с кровати
Плоский живот без зала: два простых упражнения для плоского живота — делаем их, не вставая с кровати
Последние материалы
Отпуск под угрозой: что за вирус пугает туристов в Турции и почему всё не так просто
Почему улитки такие медлительные? Причина не в лени — всё куда интереснее
Бензин испаряется, а вы даже не едете: одна привычка ворует до 10% топлива
Измельчите корки и забудьте о химикатах: натуральное удобрение для вашего огорода
Время прощаться: LG завершает поддержку своих смартфонов
Вещи будут как новые: секретный способ использовать кондиционер для белья
Тефтели с шампиньонами под сметанным соусом за 30 минут: легкий рецепт для занятых хозяек
Результаты теста на пол Иман Хелиф опубликованы: она биологически мужчина
Гендерный дисбаланс в бизнесе: 59% женщин столкнулись с предрассудками
Наряд Кати IOWA на концерте в День защиты детей вызвал скандал
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.