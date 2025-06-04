Почему улитки такие медлительные? Причина не в лени — всё куда интереснее

Мы привыкли считать улиток синонимом медлительности, но за их неторопливым передвижением стоит продуманная эволюционная стратегия. Улитки вовсе не ленивы — просто им не нужно торопиться.
Улитки двигаются, создавая волны сокращений в мускулистой «ноге», которые проходят от хвоста к голове. Эти волны буквально прокатывают их по поверхности. Но секрет в другом: улитка ползёт по собственному слизистому следу, и этот след играет двойную роль.
Сначала слизь — липкая, чтобы зацепиться за поверхность. Затем, при определённом давлении, она становится скользкой — и позволяет участкам тела легко сдвигаться вперёд. Такая техника требует много энергии и идеально подходит для медленного, но устойчивого движения по любой поверхности — даже вертикальной или шероховатой.
Большинство улиток — травоядные или падальщики. Им не нужно охотиться или убегать. У них нет хищников, от которых можно скрыться только скоростью — скорее, они полагаются на панцирь и укромные места. Поэтому быстрота просто не входит в список их приоритетов.
Быстрее двигаться — значит расходовать больше энергии. А у улиток обмен веществ очень медленный. Для них важно быть экономными, а не резвыми. Именно поэтому медлительность — это не недостаток, а разумный выбор для их образа жизни.
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