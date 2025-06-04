Почему улитки такие медлительные? Причина не в лени — всё куда интереснее

1:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мы привыкли считать улиток синонимом медлительности, но за их неторопливым передвижением стоит продуманная эволюционная стратегия. Улитки вовсе не ленивы — просто им не нужно торопиться.

Фото: Own work by Charles J. Sharp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Улитка

Скользящий транспорт без суеты

Улитки двигаются, создавая волны сокращений в мускулистой «ноге», которые проходят от хвоста к голове. Эти волны буквально прокатывают их по поверхности. Но секрет в другом: улитка ползёт по собственному слизистому следу, и этот след играет двойную роль.

Сначала слизь — липкая, чтобы зацепиться за поверхность. Затем, при определённом давлении, она становится скользкой — и позволяет участкам тела легко сдвигаться вперёд. Такая техника требует много энергии и идеально подходит для медленного, но устойчивого движения по любой поверхности — даже вертикальной или шероховатой.

Спешить некуда

Большинство улиток — травоядные или падальщики. Им не нужно охотиться или убегать. У них нет хищников, от которых можно скрыться только скоростью — скорее, они полагаются на панцирь и укромные места. Поэтому быстрота просто не входит в список их приоритетов.

Зачем торопиться, если и так всё работает

Быстрее двигаться — значит расходовать больше энергии. А у улиток обмен веществ очень медленный. Для них важно быть экономными, а не резвыми. Именно поэтому медлительность — это не недостаток, а разумный выбор для их образа жизни.

Уточнения

Брюхоногие или гастроподы, или улитки - самый многочисленный класс в составе типа моллюсков (Mollusca), который включает около 110 тыс. видов, в России — 1620 видов.

