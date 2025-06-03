Крылья надежды: как один шотландский сад стал убежищем для исчезающего вида

2:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Шотландском нагорье произошло настоящее природное чудо — в одном только поместье Балнагоун насчитали более 500 маленьких голубых бабочек Cupido minimus всего за полтора часа. Это рекордное число для одного из самых уязвимых видов Великобритании, и, по словам экологов, такое "взрывное" появление — знак надежды.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Голубая бабочка на цветке

Самая маленькая — и одна из самых хрупких

Размах крыльев этой бабочки — всего 2-3 см. Но несмотря на свои размеры, она требует огромных усилий для выживания: из-за потери среды обитания её численность в Шотландии с 2005 года упала почти на 40%. Именно поэтому новость о резком росте популяции воспринимается как настоящее достижение.

С 2020 года в Балнагоуне ведётся целенаправленная работа по восстановлению ландшафта: сажают горец обыкновенный — единственное растение, которым питаются её гусеницы. Тёплая весна и эти меры дали результат: бабочек стало больше более чем вдвое по сравнению с прошлым годом.

Чудо на фоне тревог

Бабочек всё чаще стали замечать и в других районах: на пляже Нэрн их число выросло с 13 до 31, в Лоссимуте — с 16 до 72. Необычным стало и то, что бабочек видели так рано — уже в апреле, причём даже в северном Уике.

Волонтёр Ричард Аспиналл, зарегистрировавший более 500 особей, называет это событие "удивительным" и отмечает, что оно стало возможным только благодаря слаженной работе волонтёров и землевладельцев.

Участие каждого — имеет значение

Дети из начальной школы Ардерсьера посадили для бабочек подходящие цветы, показывая, что в защите природы могут участвовать даже самые юные. А организация Butterfly Conservation призывает всех использовать приложение iRecord Butterflies, чтобы фиксировать наблюдения за бабочками и помогать учёным следить за популяцией.

Надежда на фоне перемен

Хотя всплеск численности радует, экологи напоминают: вид по-прежнему под угрозой из-за изменения климата и сокращения естественной среды. Но сегодняшние цифры вселяют оптимизм — и доказывают, что усилия по сохранению действительно работают.

Уточнения

Чешуекры́лые или ба́бочки — отряд насекомых с полным превращением, наиболее характерная особенность представителей которого — наличие густого покрова хитиновых чешуек на передних и задних крыльях.

